ABD'lilere 'aptallar' diyen Netanyahu'yu ayakta alkışladılar

Netanyahu 7 Ekim'den beri Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında soykırım suçu işlemeye devam ederken, bebek katili Müslüman ülkeler başta olmak üzere Batı ülkeleri tarafından protesto ediliyor.

Netanyahu ABD Temsilciler Meclisi'nde dün yaptığı konuşmasında ABD'de düzenlenen protestoları da hedef aldı.

Protesto eden ABD'lilere "kullanışlı aptallar" hakareti

Netanyahu konuşmasında, yönettiği ülkesinin soykırımını protesto eden ABD'lilere, "kullanışlı aptallar" diye hakaret etti.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri bebek katili Netanyahu'nun bu sözlerini de ayakta alkışladı.