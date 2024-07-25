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Gündem ABD'lilere 'aptallar' diyen Netanyahu'yu ayakta alkışladılar
Gündem

ABD'lilere 'aptallar' diyen Netanyahu'yu ayakta alkışladılar

Yeniakit Publisher
2024-07-25 14:07:00 - 2024-07-25 14:14:18

ABD Kongresi'nde konuşan bebek katili Netanyahu, ABD'de kendini protesto eden vatandaşları hedef aldı. ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ise kendi vatandaşlarına 'aptal' diyen bebek katilini 58 defa ayakta alkışladı.

Netanyahu 7 Ekim'den beri Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında soykırım suçu işlemeye devam ederken, bebek katili Müslüman ülkeler başta olmak üzere Batı ülkeleri tarafından protesto ediliyor.

Netanyahu ABD Temsilciler Meclisi'nde dün yaptığı konuşmasında ABD'de düzenlenen protestoları da hedef aldı.

Protesto eden ABD'lilere "kullanışlı aptallar" hakareti

Netanyahu konuşmasında, yönettiği ülkesinin soykırımını protesto eden ABD'lilere, "kullanışlı aptallar" diye hakaret etti.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri bebek katili Netanyahu'nun bu sözlerini de ayakta alkışladı.

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