ABD'liler 'Petrol yok' diyerek kuyuları kapatmıştı! O ilimizde beklenmedik gelişme, haber az önce verildi

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Adana’nın İmamoğlu ilçesi sınırları içinde Kepeztepe-1 sondaj kuyusu açılarak petrol aranacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Adana İli, İmamoğlu İlçesi, AR/TPO/K/N34 – c pafta numaralı yaklaşık 62 bin hektarlık alanda Kepeztepe-1 petrol arama ve üretim kuyusu açılacak. Projenin değeri 62 milyon lira olarak hesaplanıyor.

Proje kapsamında Rotary (Döner) Sondaj yöntemi uygulanacak olup sondaj faaliyetinin 2500 metre olması planlanıyor. Arama çalışmaları sonucunda petrol veya gaz bulunması durumunda kuyu üretime geçirilecek.

Amerikalılar 'petrol yok' diye kuyuları kapatmıştı

Daha önce mahallelerine yakın Ceyhan sınırında olan sondaj kuyusundan petrol çıkarıldığına dikkat çeken Muhtar Mehmet Erbaşlı, "Bizim buraya da şirket geldi tüm bölgede tarama çalışması yaptı. Neticede burayı tespit ettiler; altyapısı hazırlandı, şimdi sondaj bekliyoruz. Atalarımızın söylediği, 1948 yılında Amerikalıların petrol aradığını biliyoruz. O zaman 'Yok' diyerek kapatıp gitmişler. Atalarımız o dönem çıkan maddeyi çakmakla yakınca yandığını bize söylerlerdi. Sondaj için havuzlar kuruldu. 6 sene öncesine kadar tarlada kuyuda ham petrol vardı. Biri düşer diye tarla sahibi toprakla kapattı. İnşallah petrol çıkar ve köyümüz mahallemiz gelişir ülke ekonomisine geleceğe katkı olur" demişti.



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Amerikalılar tarafından açılan ve sonrasında kapatılan kuyunun bulunduğu ikinci alanın şuan buğday tarlası olduğunu gösteren Muhtar Erbaşlı, "Şu an kuyunun olduğu yerde farkındaysanız buğday pek yetişmiyor. Burada bulunan boru uzunluğu 2 bin 400 metre olarak biliyoruz. 5 altı sene öncesine kadar bu doldurulan havuz içinde zift görünümüne ham petrol vardı. Şimdi yeniden burası tekrar araştırılacak. Sondaj borusu burada duruyor" diye konuşmuştu.