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Gündem ABD'liler alkışladı Netanyahu soykırımı sürdürdü! Gazze'den acı haber
Gündem

ABD'liler alkışladı Netanyahu soykırımı sürdürdü! Gazze'den acı haber

Yeniakit Publisher
2024-07-25 14:11:00 -
ABD'liler alkışladı Netanyahu soykırımı sürdürdü! Gazze'den acı haber

Katil İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 30 artarak 39 bin 175'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 293 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 30 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 146 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 175'e, yaralananların sayısının da 90 bin 403'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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