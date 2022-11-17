ABD'li senatör Menendez: Türkiye'ye F-16 satışını onaylamayacağım!

ABD'de merakla beklenen ara seçim sonuçları resmileşti. Demokratlar Senato'da, Cumhuriyetçiler de Temsilciler Meclisi'nde zaferi kazandı. Kritik oylama sonrasında ise harekete geçen bazı Yunan yanlısı ABD'li siyasetçiler, Türkiye karşıtı açıklamalarına ağırlık vermeye başladı.

Ara seçimlerde yeniden seçilen Yunan asıllı ABD'li siyasetçi Chris Pappas önderliğindeki bir grup ABD'li isim, Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesi için çok sert bir mektup yazdı. Pappas ve 20'den fazla ismin imzasının bulunduğu mektupta, Türkiye'ye F-16 ve modernizasyon kitlerinin satılmaması için talepte bulunuldu ve gerekçeler gösterildi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, geçen yıl Bob Menendez'e Kurtarıcı Nişanı Büyük Haçı vermişti.

BOB MENENDEZ, TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Bu mektubun ortaya çıkmasından hemen sonra ise, ABD'li Senatör Bob Menendez'den yeni açıklamalar geldi. Çevrimiçi düzenlenen bir programa katılan ve Rum Kesimi'nden isimlerin de yer aldığı platformda konuşan ABD Senato'su Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez, Kıbrıs'tan bütün Türk askerlerinin ayrılması gerektiğini söyleyerek, F-16 konusunu gündeme getirdi.

Menendez, "Ben Kıbrıs sorununun uzun bir süredir destekçisi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bildiğiniz gibi ben Güney Kıbrıs'ın toprak bütünlüğüne tamamen kendimi adadım" ifadesini kullandı. Bir süre önce, Biden yönetiminin Kıbrıs Rum Kesimi'ne uygulanan silah ambargosunu kaldırdığını hatırlatan Menendez, "Bu önemli bir gelişme fakat daha yapacak işlerimiz var" dedi.

Menendez, "ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ellerine F-16 savaş jetleri vermemeli. Bütün bölgede saldırganlığı bırakmadan Türkiye'ye herhangi bir F-16 uçağının satışına onay vermeyeceğim" yorumunu yaptı.

Menendez sözlerini, "Kıbrıslılar, New Jerseyliler ve bütün Amerikalıların bir araya gelince yapamayacakları şey yok. Kıbrıs adasındaki bütün Türk askerlerinin gittiğinden emin olalım" ifadesiyle bitirdi.

NE OLMUŞTU HABERİN DETAYLARI

ABD’li siyasetçiler harekete geçti: ‘Türkiye’ye F-16 satmayın’

ABD'de Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için lobi yapan isimlerin başında gelen ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat temsilci Chris Pappas, Türkiye ile ilişkiler ve savaş uçaklarının satışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yunan lobisiyle içli dışlı olan ABD’de Demokrat Partili siyasetçi Chris Pappas, Türkiye’ye F-16 satışına karşı çıkan isimlerin başında geliyordu.

‘SATIŞI ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Pappas, son dönemde Türkiye ile ilişkiler ve F-16 konusunda Yunan basınına konuştu. Pappas, Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs’ın hava sahasını ihlal ettiğini öne sürerken, “F-16’lar da dahil olmak üzere silah sistemlerinin Türkiye’ye satılması için hiçbir sebep yok.” dedi.

Pappas, Türkiye’ye F-16 satışını engellemek için çalışmalar yürüttüklerini de itiraf ederken, “Meclis’te bazı başarılar elde ettik ve Senato’daki meslektaşlarımızla birlikte F-16 satışlarını önlemek için çalışıyoruz.” dedi.

‘ABD’NİN ULUSAL GÜVENLİĞİ İÇİN…’

ABD’li siyasetçi, Türkiye’ye F-16 satışı ile ilgili olarak, “Bu sadece Yunanistan için değil, aynı zamanda ABD’deki dış politika stratejimiz ve ulusal güvenliğimiz için de önemli.” dedi.

ABD’de geçtiğimiz ay verilen bir karar ile, New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Maryland Senatörü Chris van Hollen'ın sunduğu ve Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemeler, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan çıkarılmıştı.

Senato'daki bu değişimde, Türkiye'nin Washington'da yürüttüğü diplomatik çabaların etkili olduğu açıklanırken, Ankara karara duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.