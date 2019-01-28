ABD'li senatör açıkladı: Trump askeri güç kullanacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu ayın başlarında Senatör Lindsey Graham'la yaptığı konuşmada Venezuela'da askeri güç kullanma fikrini ileri sürdüğü öğrenildi.

Axios'a yaptığı açıklamada Trump'ın kendisine 'Venezuela'ya yönelik bir askeri müdahale konusunda' ne düşündüğünü sorduğunu söyleyen ABD'li senatör Lindsey Graham, ABD başkanının sorusu üzerine şunları söylediğini aktardı: "Bu konuda yavaş olmalısınız, bu seçenek problem yaratabilir."

'Sen herkesi işgal etmek istersin'

Graham ise, Trump'ın bu cevabına karşılık olarak "Şaşırdım, sen herkesi işgal etmek istersin" dediğini aktardı. Senatör ise, Trump'ın bu tepkisine karşı "Ben kimseyi işgal etmek istemiyorum. Askeri gücü sadece ulusal çıkarlarımız tehdit edildiğinde kullanmak istiyorum" cevabını verdiğini açıkladı ve Trump'ın konu Venezüella olduğunda 'gerçekten şahince bir tutum' takındığını söyledi.

Venezuela'da Maduro yönetimine karşı kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido'ya destek veren Trump yönetimi, diplomatik ve ekonomik baskılarla ülkenin rejimini değiştirmeye çalışıyor. Maduro da, yaşanan son olayların ardından Venezüella'nın ABD ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdığını duyurarak Venezüella'daki ABD diplomatlarına ülkeyi terk etmeleri için 72 saatlik bir süre tanımıştı.

Muhalefetten 'eylemlere devam' mesajı

Guaido ise geçen hafta tırmanan siyasi gerilimin ardından kendini Batı dünyasına tanıtma çabasında. Aralarında Washington Post ve The Guardian gazetelerinin de bulunduğu bir dizi Batılı yayın kuruluşuna demeç veren muhalif lider, ‘Maduro'yu devirebilmek için orduda kendisine sempati duyan generaller ve sivil yetkililerle görüştüğünü' öne sürdü. Guaido muhalefetin çarşamba ve cumartesi günleri de sokağa çıkarak Maduro üzerindeki baskıyı artırmaya çalışacağını söyledi.

Askeri birliklere ziyaret

Öte yandan Maduro son olarak, Carabobo eyaletindeki 41. Zırhlı Tugayı ziyaret ederek güvenlik güçleri ile bir araya geldi. Burada askerlere hitap eden Maduro, ‘orduyu bölmek için sürekli komplo kurulduğunu fakat güvenlik güçlerinin Venezüella'ya ve anayasasına giderek daha sadık hale geldiğini' söyledi. "Venezuela tarihinin en önemli askeri hareketliliklerine hazırlanıyoruz" diyen Maduro, ülkesindeki 'emperyalist darbe girişimi' karşısında askerlerine birlik ve disiplin içinde olma talimatı verdi.