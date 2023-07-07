ABD'li orgeneralden özeleştiri! 'Türkiye'ye haksızlık ettik'

NATO'nun yayın organı ve düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi, Emekli Orgeneral Philip M. Breedlove ile bir röportaj yaptı. Kariyerine İncirlik Üssü'nde başlayan emekli havacı Orgeneral Philip Breedlove, daha sonra ABD Hava Kuvvetleri İkinci Komutanı ve NATO'nun Avrupa Güçleri Komutanı kademesine kadar yükseldikten sonra emekli oldu.

Türk generaller ve subaylarla kendi döneminde sıkı ilişkilere sahip olduğunu belirten Philip Breedlove, verdiği demeçte Türkiye'ye yönelik haksızlıkların yapıldığını belirtti.

"EŞİT VE DENK İLİŞKİ"

"Kariyerim boyunca Türkiye ile hep yollarımız kesişti" diyen emekli Orgeneral Breedlove, ABD'nin Türkiye ile kurduğu diyalogta "hep bir şeyler bekleyen" taraf olmaması gerektiğini, ilişkilerin eşit ve denk düzlemde yürütülmesinin lüzum ettiğini belirtti: "Türkiye'ye ihtiyacımız var. Coğrafi olarak olsun, jeopolitik olarak olsun Türkiye çok önemli bir konumda. Aynı şekilde onların da bize ihtiyacı var. Her iki tarafın da iç siyaseti duruma etki ediyor ve bu yüzden anlaşmazlıklar çıkıyor. Ancak ABD'nin iç siyasete oynamayı bırakıp jeopolitik gerçekliğe göre hareket etmesi gerekiyor. Kongre'de her iki partinin de bulunduğu bir Türkiye komisyonu kurulması elzemdir. Türkiye ile ilişkilerde denklik ve eşit egemenlik üzerinden hareket edilmesi lazım."

"15 TEMMUZ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine değinen Breedlove, röportaja şöyle devam etti: "Türkiye'de 2016'da ir darbe girişimi oldu. Eskiden Türk ordusu hem dış hem iç tehditlere karşı mücadele ederdi ancak bu olaydan sonra her şey değişti. ABD'nin bunu alaması lazım. Türk ordusundaki değişimi ve realiteyi görüp ona göre hareket etmek, yeni duruma ayak uydurmak lazım. ABD'nin istediği gibi işler eskisine dönmeyecek yani."

"YPG HATA OLDU"

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile ABD'nin ortaklığı ile ilgili soruya "Ben buna hep karşı çıktım" diyen emekli Orgeneral Philip Breedlove, yıllar önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan ve sert geçen toplantıya ilişkin şunları söyledi: "Şimdiki Savunma bakanı Lloyd Austin ve ben o dönem iki farklı ordu grubunun komutanıydık ve aynı rütbedeydik. ABD'nin Ortadoğu stratejisinde yüzde 90 anlaştık. Fakat ben YPG'ye karşı çıktım. Türkiye için bu konunun çok hassas olduğunu, anlık kazanımlar için uzun vadeli jeopolitik çıkarlarımızı riske atmamak gerektiğini belirttim.

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Eğer ABD ve YPG yan yana gelirse Türkiye'de nesiller boyunca ABD'ye karşıtlık oluşacağını ve ciddi sorunlar yaşayacağımızı söyledim. Benim görüşüme göre bu, siyasetçilerin jeopolitikte aldığı sağlıksız kararlardan bir tanesiydi.

Sadece IŞİD'e karşı savaşı kazanmayı hedeflediler. Savaş sonrasını düşünen yoktu."

"PATRIOT KONUSUNDA ESNEK DAVRANMALYIDIK"

Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşması konusunda ise Türk mevkidaşları ile sıkı ilişkilere sahip olduğunu belirten Breedlove'ın cevabı şöyle oldu:

"Türkiye ile askeri iletişimimiz zayıfladı. Bu tek diplomatik bir sorun değil. Artık daha az insan ABD ordusunda hizmet ediyor. Dolayısıyla dış görevlendirmeler de azalıyor. Birebir iletişim yok denecek kadar azaldı.

Bizim dönemimizde Türkiye'de görev alır, görev esnasında Türk komutanlarla birebir ilişkilerimizi geliştirirdik. Dostluklar kurar, sık sık iletişimde kalırdık. Artık bunlar bitti. Dolayısıyla karşılıklı anlayış ve çıkarların uyuşması konularında da azalma oldu. Artık samimi değil, resmi bir iletişim var. Eskiden ortak tatbikatlarda orta seviyeli subaylar ve komutanlar ile samimi dost olurduk. Mesela iletişimi düzeltmeye buradan başlanabilir.

Tabii bir diğer husus da savunma sanayisi. Türkiye'ye Patriot satmadık ve onlar da S-400 aldı. Bize o Patriot hava savunma sistemlerini çok fazla istediklerini oldukça net belirttiler. Biz ise ortak bir yol bulamadık ve Türkiye de gidip Rusya ile görüştü ve S-400 aldı. Bu da hoş olmayan olaylar silsilesini balattı. Eğer ABD, Türkiye'ye karşı daha esnek davransaydı olaylar bu şekilde gelişmezdi. Biz her anlaşmanın yeni bir mutabakat olduğunu kavrayamadık. Tek bir çizgi üstünden tüm mutabakatları yapmaya çalıştık."