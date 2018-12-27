ABD'li komutan itiraf etti: Askeri zafer kazanmamız mümkün değil

ABD'nin Afganistan'daki birliklerinin komutanı Scott Miller Afganistan'da devam eden çatışmalara dair açıklamalarda bulundu.

Afganistan'daki ABD birliklerinin ve NATO'nun Kararlı Destek Misyonu'nun genel komutanı General Scott Miller açıklamalarda bulundu.

Miller Afganistan'da CNN'e verdiği röportajda ülkedeki savaşın sona ermesinin tek yolunun siyasi biz uzlaşı olduğunu söylerken, "Savaşın iki tarafının da şu aşamada askeri bir zafer kazanması mümkün değil." ifadesini kullandı.

Miller ABD'nin Afganistan'da 17 yıldır kalmasının sebebinin ulusal çıkarları olduğunu dile getirdi.

"Barış görüşmelerinin başarılı olup olmayacağını bilmiyoruz"

ABD'nin Afganistan Büyükelçisi John Bass da Miller'ın yanında soruları yanıtladı. Bass, Taliban'ın Kabil hükümetiyle masaya oturması reddetmesinin karmaşık bir diplomatik durum ortaya çıkardığını söyleyerek "Barış görüşmelerinin başarılı olup olmayacağını bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

mepanews