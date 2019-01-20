0553 313 94 23

ABD'li kadınlar, cinsiyetçi Trump'a karşı sokağa indi

ABD Başkanı Donald Trump'ın cinsiyetçi söylemlerini protesto etmek isteyen on binlerce kadıni, başkent Washington'da pembe şapkalar takıp, Trump aleyhine sloganlar attı.

20 Ocak 2019 Pazar 12:27
ABD'li kadınlar, cinsiyetçi Trump'a karşı sokağa indi

 

ABD’de on binlerce kadın, ABD Başkanı Donald Trump’ın cinsiyetçi söylemlerini protesto etme ve kadın haklarını desteklemek amacıyla eylem yaptı.

Washington’da bulunan Freedom Plaza’da bir araya gelen eylemciler, Trump’ın kadınlar hakkındaki cinsiyetçi söylemlerini protest etmek amacıyla taktıkları pembe şapkalarla Pennsylvania Caddesi’nde bulunan Trump International Hotel’in önünden yürüdü.

Trump'ı Rus kuklası yaptılar

Eylemcilerden bazıları Trump’ı bir Rus 'kuklası' olarak gösteren posterler taşırken, Trump’ın kadınlar ve azınlık grupları hakkında yaptığı yorumlara dikkat çekerek ABD Başkanı’nı görevini kötüye kullanmakla suçladı.

Eylemcilerden 27 yaşındaki Ann Caroline, "Irklar, cinsiyet, cinsel eğilimler için, dünyadaki bütün kadınlar için harekete geçmeliyiz" dedi.

Suriye’de öldürülen dört Amerikan askerinin cenazesini karşılamak üzere Delaware eyaletine gitmeden önce, eylemlerin gerçekleştiği sırada Beyaz Saray dışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, söz konusu eylemler ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 12:27
  1. ABD
  2. ABD'li kadınlar
  3. cinsiyetçilik protestosu
  4. ABD Başkanı Donald Trump
  5. Trump'ı protesto ettiler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
    1. Samsun'da yolcu otobüsü minibüse..
    2. Eren Derdiyok'un yeni adresi belli..
    3. Yıldırım ve Uysal 'Esat Kabaklı 50...
    4. Şişli'de cinsel saldırı iddiası
    5. Recai Kutan hayatını şiire döktü...
    6. Borcunu ödemede usul öğreten bir..
    7. Iğdır'da köpeklerin çöp kamyonuyla..
    8. Alman-Türk iş çevreleri buluştu
    9. Fenerbahçe'den transfer bombası..
    10. ANALİZ - Trump, ABD ekonomisini..
    11. Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılı
    12. Azerbaycan'da "Kanlı Ocak" kurbanları..
    13. "Yeniden ayağa kalkmanın yolu camide..
    14. Samsun'da "Seçim Bölge Güvenlik..
    15. İran'da trafik kazaları yılda 16..
    16. "Enflasyon oranında zam istiyoruz"
    17. 7 çocuk annesi 8'inci kattan atlayarak..
    18. AK Parti Diyarbakır ilçe belediye..
    19. AK Parti Düzce belediye başkan adayı..
    20. İsim vermenin önemi
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Müslümanlara hakaretleri hafızalara kazınmıştı! Piyanist Fazıl Say kimdir?
    Müslümanlara hakaretleri hafızalara kazınmıştı! Piyanist Fazıl Say kimdir?
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?