ABD'li isim Suriye'de ABD-PKK ittifakını kimin gerçekleştirdiğini açıkladı

Hoover Enstitüsü'nde makalesi yayınlanan Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Michael Doran, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile kurulan ilişkiler nedeniyle ABD-Türkiye ilişkilerinin zarar gördüğünü belirterek, eski ABD Başkanı Obama'nın, terörist PKK'nın Suriye kolunu sahiplenmesini büyük bir skandal olarak gördüğünü açıkladı.

Washington'ın bu ilişkiyi gizlemek için YPG'yi Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak yeniden isimlendirdiğini belirten Doran, ABD'nin sahadaki çıkarlarını koruyacak bir düzende istikrarlı, kendine güvenen ve gücü yansıtabilen ülkelerle olması gerektiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin bu tanıma uyduğunu söyledi.

PKK ile ortak olduk

Doran, ABD'nin PKK tavrının yanlış olduğunu belirterek, bu ilişkinin Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verdiğini iddia etti.

ABD'nin Türkiye'nin hassas noktalarına saygı duyduğunu fakat Obama'nın Suriye’de bu teamülü bozduğunu ve YPG'yi, DEAŞ ile mücadelede ana ortak yaptığı için PKK ile de ortaklık yapmış olmasına kapı açtığını iddia etti.

ABD'nin bir Türkiye sorunu olduğuna dikkat çeken Doran, bu durumu ABD'nin kendisinin oluşturduğunu söyledi.