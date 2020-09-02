  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'li isim Suriye'de ABD-PKK ittifakını kimin gerçekleştirdiğini açıkladı
Dünya

ABD'li isim Suriye'de ABD-PKK ittifakını kimin gerçekleştirdiğini açıkladı

ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK ile iş çevirmesinin ardındaki kişiyi açıklayan Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Doran, ABD'nin DEAŞ ile savaşta PKK ile ilişki kurmasının nedeninin Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın kararları olduğunun altını çizdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 01:39:00 - 2020-09-02 01:41:40
ABD'li isim Suriye'de ABD-PKK ittifakını kimin gerçekleştirdiğini açıkladı

Hoover Enstitüsü'nde makalesi yayınlanan Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Michael Doran, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile kurulan ilişkiler nedeniyle ABD-Türkiye ilişkilerinin zarar gördüğünü belirterek, eski ABD Başkanı Obama'nın, terörist PKK'nın Suriye kolunu sahiplenmesini büyük bir skandal olarak gördüğünü açıkladı.

Washington'ın bu ilişkiyi gizlemek için YPG'yi Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak yeniden isimlendirdiğini belirten Doran, ABD'nin sahadaki çıkarlarını koruyacak bir düzende istikrarlı, kendine güvenen ve gücü yansıtabilen ülkelerle olması gerektiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin bu tanıma uyduğunu söyledi.

PKK ile ortak olduk

Doran, ABD'nin PKK tavrının yanlış olduğunu belirterek, bu ilişkinin Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verdiğini iddia etti.

ABD'nin Türkiye'nin hassas noktalarına saygı duyduğunu fakat Obama'nın Suriye’de bu teamülü bozduğunu ve YPG'yi, DEAŞ ile mücadelede ana ortak yaptığı için PKK ile de ortaklık yapmış olmasına kapı açtığını iddia etti.

ABD'nin bir Türkiye sorunu olduğuna dikkat çeken Doran, bu durumu ABD'nin kendisinin oluşturduğunu söyledi.

Micheal Doran: YPG PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz
Micheal Doran: YPG PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

Gündem

Micheal Doran: YPG PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

ABD'li uzman Micheal Doran'dan itiraf! YPG PKK'dır ve Türkiye'yi bölmeye çalışıyor
ABD'li uzman Micheal Doran'dan itiraf! YPG PKK'dır ve Türkiye'yi bölmeye çalışıyor

Gündem

ABD'li uzman Micheal Doran'dan itiraf! YPG PKK'dır ve Türkiye'yi bölmeye çalışıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur

Haddini aşan İsrail basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi halde sonunun Muamme..
Gündeme bomba gibi düşen ‘Evli kadın’ iddiası! Barış Atay’a atılan dayağın arkasından bakın ne çıktı
Gündem

Gündeme bomba gibi düşen ‘Evli kadın’ iddiası! Barış Atay’a atılan dayağın arkasından bakın ne çıktı

DHKP-C sevici Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’a yapılan saldırıya ilişkin çarpıcı iddia ortaya atıldı. Atay’ın sald..
Fransa'dan küstah hamle! Türkiye'ye karşı en büyük silahlarını gönderiyorlar
Dünya

Fransa'dan küstah hamle! Türkiye'ye karşı en büyük silahlarını gönderiyorlar

Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a yardım için bölgede bulunan Fransa, Türkiye karşıtı yeni bir hamleye imza atarak Akdeniz'e Charles de Gaulle is..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı