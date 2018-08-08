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ABD'li askerler ile YPG'li teröristler çatıştı: Birbirlerini vurdular!

ABD'nin Deyrizor'daki üssünde görevli Çavuş Cameron Halkovich'in bölgeye gelen sivil yaralı Araplara yardım ettiği için YPG/PKK mensubu tarafından bacağından vurulduğu öne sürüldü. Çıkan kısa süreli çatışmada Halkovich'in yardımcısı Onbaşı Kane Downey'in de çavuşu yaralayan silahlı YPG/PKK mensubunu öldürdüğü iddia edildi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 23:54
ABD'li askerler ile YPG'li teröristler çatıştı: Birbirlerini vurdular!

ABD Deniz Piyadelerine bağlı bir çavuşun, şubat ayında, Suriye'de yaralı Arap sivillere yardım ettiği için silahlı YPG/PKK mensubu tarafından vurularak yaralandığı ve ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bu saldırının üzerini örttüğü iddia edildi.

Amerikan "Task and Purpose" haber sitesi, olayla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırının ABD'ye ait Deyrizor yakınlarındaki bir askeri üste meydana geldiğini duyurdu.

Haberde, olayın, üste görevli Çavuş Cameron Halokovich'in, silahlı YPG/PKK mensuplarının itirazlarına rağmen üssün kapısına gelen bir kamyonetin kasasındaki yaralı Arap sivillere yardım etmesinden kaynaklandığı iddia edildi.

ABD ÜSSÜ KARIŞTI!

Üste ABD askerleriyle SDG ismini kullanan YPG/PKK mensupları arasında zaman zaman gerginlik yaşandığını öne süren kaynaklar, Halkovich'in, kamyonetin kasasındaki yaralılara yardım ettiği aynı gün saat 21.00 sularında nöbet kontrolüne çıkarken kapıda nöbet tutan YPG/PKK mensubu tarafından bacağından vurulduğunu anlattı.

Saldırı sırasında Halkovich'in yanında bulunan yardımcısı Onbaşı Kane Downey'nin de saldırganı M-4 tipi piyade tüfeği ile vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

HALKOVİCH VE DOWNEY'E NİŞAN VERİLDİ

Halkovich'in, çatışmalarda yaralanan veya ölen ABD askerlerine başkanlık makamı tarafından verilen "Mor Kalp", Downey'in ise Halkovich'in hayatını kurtardığı gerekçesi ile "Müşterek Hizmet Teşekkür Madalyası" ile taltif edildiği kaydedildi.

"YORUM YAPMADAN ÖNCE EKİBİMLE KONUŞMAM LAZIM"

ABD'nin operasyon yaptığı bölgelerde ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan her türlü saldırı veya kaza Pentagon tarafından duyurulurken, bu olayın duyurulmaması dikkati çekti.

Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, AA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna, "Haberi gördüm. Bu konuda yorum yapmadan önce ekibimle konuşmam lazım" yanıtını vererek konuyu geçiştirdi.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 23:54
  1. ABD
  2. YPG
  3. PKK

YORUM YAZ

  • FATİHFATİH41 dk önce
    YİYİN BİRBİRİNİZİ
  • alaettin alaettin 58 dk önce
    BETER OLSUNBETER OLSUN BETER OLSUN BELASİNİ BULSUN ZALİMLER HELAK OLSUN
  • XyzXyz31 dk önce
    Bir kelbini bir kelbineBoğdurur AllahLa havle vela kuvvete illa billah..
  • Heil Hitler !Heil Hitler !51 dk önce
    Ben burada yazdım bunların genleri bozuk,Besle kargayı oysun gözünü olayını biz bu ülkede yıllarca yaşadık,yaşıyoruz,bırakınız biraz da Abd yaşasın ve ne mal olduklarını görsün.Kumru ve Kartal kuşlarını yada yunusu sevmesem alfabedeki "K" harfinin ve Y harfinin önüne bunlar için telaffuz edilecek ise yumuşak K ve Y denmesini teklif ederdim .Bana faşist ve ırkçı dendi.Evet öyleyim.Ve inkar etmiyorum,bunlar ile ne din kardeşliği geçerli benim için ne de et ve tırnak yada .napsınlar Allah onları öyle yaratmışsafsataları. Allah hamam böcekleri ve haşaratı da öyle yaratmış !. Ben bunların ruhlarındaki hainliğin genetik olduğunu biliyorum.Bu yüzden ne onlar beni sever nede ben onları.Ari olmayan alt ırkların hepsinin canı cehenneme demiş Hitler.Kİ Yahudiler de bunlardan sadece biridir. Hitlerne derse doğru der.
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