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ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler

ABD'li 66 senatör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'de tutuklu yargılanan papaz Andrew Craig Brunson ile ilgili bir mektup gönderdi. Mektupta, Türkiye'ye yaptırım tehditleri savruldu.

20 Nisan 2018 Cuma 22:17
ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler

Terör örgütleri FETÖ ve PKK için Türkiye'de faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen ve tutuklanan ABD'li casus papaz Brunson için ABD'den Türkiye'ye tehdit mektubu gönderildi.

Amerikan NBC kanalının haberine göre hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti'den 66 senatör, Erdoğan'a gönderdikleri mektupta, Brunson davası nedeniyle Türkiye'ye karşı bazı 'önlemler' alınabileceği tehdidinde bulundu.

"YAPTIRIM GİRİŞİMLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Mektubun imzacılarından Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ile Demokrat Senatör Jeanne Shaheen de Türk yetkilileri hedefleyen yaptırımlara yönelik girişimlerini sürdüreceklerine dair açıklama yaptı.

"UZUN SÜRELİ ORTAKLIĞIMIZA ZARAR VERİYOR"

'Brunson'ın Türk hükümetinin bazı unsurları tarafından siyasi rehin olarak alındığını, bunun iki büyük ülke arasındaki uzun süreli ortaklığa zarar verdiğini' savunan mektupta, "ABD'nin adaletin yerini bulması konusunda sabırlı olduğu" ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN HUKUKUNA SAYGILILARMIŞ!

Yine mektupta, "Türkiye'nin hukuka saygılı ABD vatandaşları ve çalışanlarına herhangi bir baskıya maruz kalmadan seyahat, yaşama ve çalışma hakkını sağlanması için bazı önlemlerin gerekli olduğu" vurgusu yapıldı.

FETÖ SENATÖRLERE PARA DAĞITIYOR

Geçtiğimiz yıllarda, FETÖ'nün verdiği rüşvetlerle birçok senatör benzer şekilde Türkiye ve Erdoğan hakkında mektuplar hazırlamış, demeçler vermişlerdi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 22:17
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