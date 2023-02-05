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Yerel Abdest alırken düşen kadın hayatını kaybetti
Yerel

Abdest alırken düşen kadın hayatını kaybetti

Samsun'da evinde abdest alırken ayağının kayması sonucu düşerek kafasını çarpan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 16:15:00 -
Abdest alırken düşen kadın hayatını kaybetti

Samsun'da evinde abdest alırken ayağının kayması sonucu düşerek kafasını çarpan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahsene Çaylayık (69) evlerindeki banyoda namaz kılmak için abdest almak isterken ayağının kayması sonucu yere düşüp kafasını çarptı. Düşme sesi üzerine banyoya koşan yakınları tarafından yaralı halde bulunan bulunan Çaylayık, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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