AB’den Yunanistan’ı çıldırtacak açıklama! ''Sevilla Haritası’’ resmi belge değil

Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX ve Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj faaliyetleri karşısında çılgına dönen Yunanistan’a bir şok da Avrupa Birliği Komisyonu’ndan geldi.

Avrupa Birliği Komisyonu, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de kendi tezlerini savunmak için öne sürdüğü ''Sevilla Haritası’’na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, ''Sevilla Haritası''nın AB'nin resmi belgesi olmadığı belirtildi.

Dünyada “Avrupa Birliği’nin haritası” olarak tanımlanan “Sevilla Haritası” son dönemde basında geniş yer buldu. Hürriyet, “AB’nin resmi belgesi” olarak dillendirilen haritayı Avrupa Birliği Komisyonu’na sordu.

‘Resmi belge değil’

AB Komisyonu’ndan konuyla ilgili verilen cevapta, “Kurumlar tarafından hazırlatılan harici raporlar AB’nin resmi belgeleri değildir ve AB için hukuki ve siyasi değerleri yoktur. Deniz alanlarının sınırlandırılması ve buralardaki kaynakların kullanımıyla ilgili konular ancak iyi niyetle, uluslararası hukuka uygun olarak ve iyi komşuluk ilişkileri doğrultusunda diyalog ve müzakere yoluyla ele alınabilir” ifadeleri yer aldı.

Türkiye'den açıklama

Doğu Akdeniz’de attığı adımlarla Yunanistan’ın başını döndüren Türkiye, konuya ilişkin yeni açıklama yapmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın geçtiğimiz günlerde Donanma Komutanlığı’nı ziyareti sırasında yaptığı, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri, 83 milyon, yani bizlerin hiçbir şekilde bu Sevilla Haritası veya benzeri birtakım talep ve uygulamalarla adeta kıyılarımıza hapsedilmeyi kabul etmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım” açıklaması Tükiye’nin pozisyonunu adeta özetledi.