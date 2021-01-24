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Teknoloji AB'den WhatsApp'a tarihi ceza
Teknoloji

AB'den WhatsApp'a tarihi ceza

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, Avrupa Birliği (AB) veri koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 50 milyon Euro para cezasına çarptırılabileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 00:32:00 -
AB'den WhatsApp'a tarihi ceza

WhatsApp’ın Avrupa'daki merkezinin yer aldığı İrlanda'da bulunan veri koruma kurumunun şirketin kişisel verileri kullanımına yönelik incelemesini sürdürdüğü kaydedildi.

İncelemenin, WhatsApp uygulamasının kişisel verilerin Facebook ile paylaşılması konusunda hatalar yaptığı ve Avrupa'daki kullanıcıları bu konuda gerekli biçimde bilgilendirmediği için başlatıldığı anımsatılan haberde, bunun AB çapında 2018 yılında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) aykırı olduğu belirtildi.

Haberde, şirkete verilecek ceza konusunda İrlanda Veri Koruma Kurumunun AB üyesi diğer ülkelerdeki ilgili mercilerle görüşmelerde bulunduğu, WhatsApp'ın AB kişisel veri kurallarındaki şeffaflık şartlarını ihlalden ötürü 30 ile 50 milyon avro arasında para cezası ile karşılaşabileceği ifade edildi.

AB veri düzenleyicilerinin kararı ile birlikte WhatsApp'ın kişisel verileri kullanış biçimini de değiştirmesi gerekeceğine dikkat çekilen haberde, söz konusu para cezasının bu yıl içinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

Haberde, Facebook'un finansal raporlarında WhatsApp'a gelebilecek para cezası için 77,5 milyon avroluk bir kaynak ayırdığına dikkat çekildi.

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