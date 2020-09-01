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Dünya AB'den Türkiye'ye skandal tehdit: Elimizde sopa ve havuç var
Dünya

AB'den Türkiye'ye skandal tehdit: Elimizde sopa ve havuç var

Avrupa Komisyonu'ndan bir sözcü, AB'nin Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerinden caydırmak için 'havuç ve sopa politikası' uygulayacağı şeklinde küstah bir iddiada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 00:29:00 -
AB'den Türkiye'ye skandal tehdit: Elimizde sopa ve havuç var

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetleri iç ve dış düşmanları rahatsız etmeye devam ediyor.

Avrupa Komisyonu'ndan bir sözcü, Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden caydırmak için 'havuç ve sopa politikası' uygulayacağı şeklinde küstah bir iddiada bulundu.

AB Komisyonu, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerini sona erdirme çağrısı yapma cüretinde bulundu. Zaten diyaloğa açık olduğunu belirten Türkiye'ye AB Komisyonu'ndan bir de diyalog çağrısı geldi.

Türkiye'ye para teklif edecekler! 'Vazgeçin'

Komisyonun Reuters ajansına konuşan ve kimliğini açıklamayan bir sözcüsü, diyalog sonuç vermezse 'havuç-sopa' yönteminin uygulanacağı şeklinde tepki çeken bir iddiada bulundu. Sözcü, 'sopa' olarak betimlediği yaptırımlar kadar Ankara'nın ciddi bir şekilde diyaloğa girmesini sağlayacak havuçların da olduğunu ileri sürdü.

Türkiye'yi meşru haklarından vazgeçirmeye çalışan sözcü, 'havuçlar' olarak bahsettiği sözde ödüllerin yeni bir gümrük birliği için ilerleme ve mülteci programı için daha fazla para olabileceğini öne sürdü.

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