AB'den Türkiye Bulgaristan sınırına öncelik

Covid-19 pandemisi sayesinde 2020 ve 2021 yıllarında “düzensiz göç,” “kaçak giriş” ve “mülteci krizi” gibi ifadeleri unutan Avrupa, pandeminin etkisinin azalması ve Ukrayna Savaşı’nın da etkisiyle 2022’de “toplu göç”leri yeniden hatırladı.

O kadar ki, 2022 yılında 330 bin kişi illegal olarak Avrupa Birliği üye ülkelerine giriş yaptı. Ki, bu 2016 yılından bu yana en büyük rakam.

Göç, uzun bir aradan sonra Avrupa Birliği’nin resmi gündemi olacak. 9-10 Şubat’ta Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanacak olan AB liderleri, göçü ana gündemde tartışacak.

AB’nin göçü yeniden gündemine neden aldığını daha iyi anlamak için AB’nin sınır koruma ajansı Frontex’in 2022 raporuna bakmak gerekiyor.

Rapora göre, göçmenler Avrupa’ya 6 noktadan giriş yapıyor: Batı Afrika, Batı Akdeniz (İspanya-Fas arası), Orta Akdeniz (İtalya-Libya arası), Ege (Türkiye-Yunanistan arası), Batı Balkanlar ve Doğu sınırı (Polonya).

Bu noktalardan Avrupa’ya giriş yapanların 71 bini de İngiltere’ye kaçak yollardan girerek 7’nci bir destinasyon açmış oldu.

İşte Frontex’in raporundaki notlar:

2022’deki en büyük girişler Balkanlar ve Ege’den oldu.

Girişlerin yüzde 45’i Balkanlar’dan oldu.

Suriyeliler, Afganlar ve Tunuslular 2022’deki AB’ye kaçan giren üç ülkenin vatandaşları…

AB'ye Batı Balkan rotasından en çok Suriyeliler, Afganlar, Türkler ve Tunuslular, Orta Akdeniz'den ise Mısırlılar, Bangladeşliler, Tunuslular ve Suriyeliler giriyor.

Pakistan, Hindistan, Burundi, Küba, Nijerya gibi ülkelerden de AB'ye gelenlerin sayısında artış görülüyor.

50 farklı ülkeden göçmenler, İngiltere’ye girmek istedi.

Avrupa Birliği’nin öncelik verdiği dış sınırların başında Türkiye-Bulgaristan sınırı geliyor. AB Komisyonu, diğer üye ülkelerin bu sınır için yapılacak güçlendirme çalışmasında yer almasına açık olduğunu belirtiyor.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Türkiye-Bulgaristan sınırının güçlendirilmesi için AB'nin 2 milyar euro fon ayırmasını talep etmişti. Avusturya, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine girmek için yaptıkları başvuruları veto ediyordu.

AB, dış sınırlar başlığı altında ayrıca Akdeniz'de Tunus, Libya ve Mısır'a denizde ve karada sınır takibi için ekipman ve eğitim desteği sağlamak, Batı Balkanlar'da Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek'e Frontex sınır muhafızları göndermek, düzensiz göçmenlerin tamamını sınırlarda kayıt altına almak, göçmenleri AB'ye gelmeden önce vazgeçirmek için özellikle sosyal medya üzerinden bilgilendirici kampanyalar başlatmak istiyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi