AB'den Türkiye açıklaması: Yarın sunacağız

Yarın, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları bir araya gelerek toplantı yapacak. Konuyla ilgili açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bu toplantıda Türkiye hakkında bazı seçenekleri bakanlara sunacağını söyledi. Borrell, AB'nin önceliğinin ise Belarus yönetimine uygulanacak yaptırımlar olduğunu ifade etti.

Borrell, Avrupa Birliği Savunma Bakanlarının Berlin'de yaptığı gayriresmi toplantının ardından Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile basın toplantısı yaptı.

"Türkiye ile ilgili değil..."

Borell, AB Konseyi'nin istediği seçeneklerin sunumunu yapacağını bildirerek amacın ne tür yaptırımın uygulanacağına karar vermek olmadığını belirtti. Şu anda çalışmalar halen sürdüğünü belirten Borell, Türkiye ile ilgili değil, Belarus ile ilgili düşünülmesi gereken bazı yaptırımların olduğunu vurguladı. Borell, seçenek sunmanın ötesinde Belarus'ta olanlarda sorumluluğu olan spesifik kişilere yaptırım uygulanması şeklinde hareket edeceklerini kaydetti.

"Geniş bir seçenek listesi olursa..."

Türkiye hakkında AB bakanlarına nasıl seçenekler sunacağı sorulan Borell, bu konu hakkında yarınki toplantının ardından konuşabileceğini, ancak geniş bir seçenek listesi olursa açıklama yapacağını ifade etti.

Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplantısında bakanların değerlendirdiği konulara ilişkin de bilgi veren Borell, AB olarak Mali'deki darbeyi kınadıklarını, şu anda önceliklerinin Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğunun çözüm için yürüttüğü çabaları Mali halkının istekleri doğrultusunda desteklemek olduğunu belirtti.

"Orduları darbe yapsın diye desteklemiyoruz"

Avrupa Birliğinin Mali'deki misyonlarının darbenin ardından geçici olarak durdurulduğunu söyleyen Borell, görevlilerin halen Mali'de bulunduğunu, mümkün olan en kısa sürede tekrar görevlerine başlayacaklarını vurguladı.

"Bizim verdiğimiz eğitimle alakası yok"

Borell, Mali'de darbe yapan askeri grubun ise İngiltere ve ABD gibi ülkelerce eğitildiğini, orduları darbe yapsın diye desteklemediklerini, darbenin Mali ordusuna verdikleri eğitimle ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Libya ve İrini operasyonunu da ele aldıklarını bildiren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, İrini operasyonunun BM yetkisi dahilinde yürütüldüğünü ve lüzumlu olduğunu söyledi. Borrell, Libya'da ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını, ateşkesin devamını istediklerini vurguladı.

Almanya, Türkiye-Yunanistan gerginliği konusunda iyimser

Doğu Akdeniz ile ilgili konuşan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, gerilimin düşürülmesi için uğraştıklarını belirtti. Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliğin düşürülmesini istediklerini söyleyen Karrenbauer, iki ülkenin her şeyden önce komşu ve NATO'da ortak ülkeler olduğunu, Almanya olarak gerilimin hızlıca düşmesini istediklerini ifade etti. Bu konuda iyimser olduklarını ifade eden Karrenbauer, bu duruma iyimser bakmazsa makamımın işlevini yerine getirmemiş olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Alman Savunma Bakanı, toplantıda stratejik pusula hakkında konuştuklarını ve Avrupa için tehdit olan veya olabilecek hususları değerlendirdiklerini bildirdi.

Belarus'taki gelişmeleri de konuştuklarını kaydeden Karrenbauer, Belarus'ta sokağa çıkanların özgür seçimler, demokrasi ve internet istediklerini söyledi.

Mali'de darbecilerin hızla tekrar anayasal düzene geçerek seçim yapılmasını sağlamasını istediklerini söyleyen Karrenbauer, ülkede bulunan yabancı askeri misyonun nasıl ve ne şekilde sürdürüleceği üzerine görüşmelerin devam ettiğini belirtti.