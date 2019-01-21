AB'den Suriye ve Rusya'ya flaş yaptırım! 9 kişi kara listeye alındı

Avrupa Birliği (AB), kimyasal silah kullanımında rolü bulunan Suriye Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Merkezi (SSRC) ile Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) yetkilileri dahil 9 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.

Brüksel'de üye ülkelerin bakanlarını bir araya getiren AB Dışişleri Konseyi'nden, kimyasal silah kullanımı ve yayılmasına karşı yaptırım kararı çıktı.

Toplantı sırasında AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'deki Salisbury olayıyla bağlantısı olduğu iddia edilen GRU Genel Müdürü ve Yardımcısı ile iki yetkilinin yaptırım listesine alındığı açıklandı.

Suriyeli yetkililere kimyasal silah yaptırımı

Açıklamada, aynı zamanda kimyasal silah geliştiren ve üreten Suriye Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Merkezinin (SSRC) yanı sıra bu kuruluşla bağlantısı bulunan 5 yetkilinin de yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

AB ülkelerine seyahat yasağı, kişilerin ve kurumların mal varlığının dondurulmasını içeren yaptırımların kimyasal silahların kullanımı ve yayılmasını engellemeyi amaçladığı aktarılan açıklamada, AB'deki kişi ve kurumların da bu listedekilere fon aktarmasının yasaklandığı ifade edildi.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen bir kimyasal ile zehirlenmişti.