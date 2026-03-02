AB’den skandal ‘çözüm’ önerisi: Katliama sessiz kal, silahlardan vazgeç

ABD ve İsrail’in İran’daki katliamları sürerken Brüksel’den beklenen taraflı açıklama geldi. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, İran’ın meşru müdafaa hakkını "pervasızlık" olarak nitelendirirken, kalıcı çözüm için İran’ın nükleer ve balistik programlarını tamamen durdurmasını şart koştu. İşgalci güçlerin bölgeyi ateşe vermesine sessiz kalan AB, "diplomasi" adı altında İran'a diz çöktürme planını devreye soktu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ortadoğu’daki vahşeti kendi siyasi ajandasına alet etti. Hafta sonu boyunca bölge liderleriyle görüştüğünü belirten von der Leyen, emperyalist saldırılar sonucu katledilen yüzlerce masumu görmezden gelerek, suçu yine İran ve vekil güçlerine attı. İran halkının iradesini hiçe sayan "geçiş süreci" ve "silahsızlanma" dayatmalarını "tek çözüm" olarak pazarlayan AB Başkanı, enerji ve göç krizinden korktukları için diplomasi kartını masaya sürdüklerini de itiraf etti. İsviçre tarafı ise daha ılımlı bir tonda "insani altyapı" uyarısı yapsa da, Batı’nın bu sinsi korosu bölgedeki gerilimi düşürmekten ziyade işgalciye zaman kazandırmayı hedefliyor.

Leyen, "(Orta Doğu'da) Kalıcı tek çözüm diplomatik çözümdür. Bu da İran için güvenilir bir geçiş süreci, nükleer ve balistik programların kesin olarak durdurulması ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlere son verilmesi anlamına gelmektedir." dedi.

Von der Leyen, Brüksel'de İsviçre'yle "Anlaşma Paketi" imza töreninde konuştu.

Orta Doğu'daki gelişmelerin son derece endişe verici olduğunun altını çizen von der Leyen, hafta sonu Orta Doğulu 9 lider ve birçok Avrupalı liderle temas halinde olduğunu, durumun hala kırılganlığını koruduğunu söyledi.

Von der Leyen, "İran'da baskı altındaki halk için yeniden bir umut doğmuş durumda ve onların kendi geleceklerini belirleme hakkını güçlü şekilde destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Gerilimi düşürmek ve çatışmanın yayılmasını önlemek için yoğun çaba gösterilmesi gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, "İran ve vekil güçlerinin bölgedeki egemen topraklara karşı düzenlediği pervasız ve ayrım gözetmeyen saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum." dedi.

Öğleden sonra AB Komisyonu üyelerinin genel durumu ele alacaklarını anımsatan von der Leyen, "Çünkü enerjiden nükleere, ulaşımdan göçe ve güvenliğe kadar pek çok alanda son gelişmelerin sonuçlarına karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İSVİÇRE DESTEĞİ HAZIR

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ise "İsviçre, Körfez ve Orta Doğu’da devam eden tırmanıştan son derece endişe duymaktadır ve taraflara sivilleri koruma, altyapıyı muhafaza etme ve en kısa sürede diplomasiye geri dönme çağrısında bulunmaktadır." dedi.

Parmelin, İsviçre'nin tarafların gerilimi düşürmek ve diplomasiye geri dönmek istemeleri halinde sürece katılmaya ve yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.