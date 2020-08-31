AB'den şaşırtan Doğu Akdeniz açıklaması

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki meşru faaliyetleri sonrası başta Fransa olmak üzere Yunanistan'ın yanında açıklamalar yapan Avrupa Birliği (AB) bu kez Atina yönetiminin arkasında duran sözler yerine diyalog çağrısı yaptı.

"Türkiye'nin barışçıl bir çözüm bulmasını bekliyoruz"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili yapılan açıklama yaptı.

"Tansiyonu yükselten adımlar yerine Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var" denilen açıklamada AB Komisyonu Türkiye için "Türkiye'nin barışçıl bir çözüm bulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkel'in küstah açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'ın provokasyonları sonrası Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yapmıştı.

Geçtiğimiz hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüşen Merkel, açıklamasında "Tüm AB ülkeleri Yunanistan'ı desteklemek zorunda" ifadelerini kullanmıştı.

Akdeniz'de 4'lü tatbikat

Öte yandan Avrupa Birliği üyesi Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa ve İtalya 26-28 Ağustos tarihlerinde ortak deniz ve hava tatbikatı gerçekleştirmişti.

Akıllarınca Türkiye'ye gözdağı veren 4 AB ülkesine tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Fransız askeri uçaklarının, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya'yla birlikte gerçekleştirilen tatbikat bahanesiyle Kıbrıs'a inmesi ve bu uçakların geçici veya sürekli olarak Ada'ya konuşlandırılmasının, 1960 Antlaşmaları'na aykırı olduğunu" vurgulamıştı.

Aksoy, açıklamasının devamında şunları söylemişti:

"Kıbrıs Adası'nın garantörü olmayan Fransa, bu tutumuyla, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır"