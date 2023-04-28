  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araç sahipleri dikkat: Araç piyasasında ÖTV etkisi! İkinci el otomobil alacaklara 'fiyat' uyarısı! Fiyatlarında yeni dönem

Kılıçdaroğlu yine tazminat ödeyecek! SADAT'tan açıklama

Muharrem İnce'den gençlere çağrı: Kapak yapmanız lazım

İnce'den Davutoğlu'na: 'Sen daha halanı ikna edemiyorsan...'

ABD yine sahnede! '14 Mayıs 2023 Batı'nın siyasi darbe girişimidir'

İmamoğlu 'çok güzel bir alan sizi bekliyor' demişti! Silahtarağa Tüneli'nde 'aquapark' keyfi: Yollar göle döndü, tramvaylar mahsur kaldı

Terörist Murat Karayılan'dan skandal açıklama! 'PKK'nın umudu Kılıçdaroğlu'

O ilimizde denizin rengi değişti

14 Mayıs seçimine 16 gün kala son anket! Bomba sonuçlar

Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Vurgun yapacaklar! Seçim uyarısı, bomba tahmini! Altın almak isteyen o günü beklesin
Dünya AB'den Putin'i kızdıracak Ukrayna kararı
Dünya

AB'den Putin'i kızdıracak Ukrayna kararı

Yeniakit Publisher
2023-04-28 22:03:00 -
AB'den Putin'i kızdıracak Ukrayna kararı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna tahıl ve gıdasını almaya devam edeceklerini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'dan gıda ve tahıl ithalatını yasaklayan üye ülkelerle bu ürünlerin sevkiyatının devamı konusunda anlaşma sağladı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Ukrayna'dan tarımsal ürün ithalatına karşı olan ve buna karşı tedbirler uygulamaya koyan Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Slovakya temsilcileri ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Anlaşma sağladık. AB Komisyonu, Ukrayna'nın tarım ve gıda ürünleri konusunda Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya ile prensip anlaşmasına vardı." ifadesini kullanan Dombrovskis, Ukrayna'ya komşu olan AB ülkelerindeki çiftçilerin kaygılarını giderecek bir çözüm bulduklarını belirtti.

Dombrovskis, anlaşma çerçevesinde Ukrayna ürünlerine karşı tek taraflı tedbir uygulamaya koyan ülkelerin buna son vereceğine işaret ederek, bu ülkelerin buğday, mısır, kolza ve ayçiçeği için istisnai koruma önlemleri uygulayabileceklerini bildirdi. Ayrıca 5 ülkede Ukrayna ürünlerinden etkilenen çiftçilere 100 milyon avro mali destek verileceğine işaret eden Dombrovskis, Ukrayna ürünlerinin diğer AB ülkelerine ihracatının sağlanacağını kaydetti.

Süreç hakkında

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması ve Karadeniz limanlarından uzun süre sevkiyat yapılamamasının ardından, Ukrayna'ya ait önemli miktarda tahıl ve gıda ürünü kara yoluyla Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ukrayna'dan çok miktarda tarım ürünü sınır ülkeleri olan Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ile yakındaki Bulgaristan piyasalarına girdi. Görece ucuz Ukrayna tahıl ve gıda ürünleri bu ülkelerdeki üreticileri rahatsız etti.

Bölge ülkelerdeki çiftçiler uzun süredir Ukrayna'dan ucuz tarım ürünleri ithalatına son verilmesini talep ediyordu. Bu ülkeler, geçen hafta Ukrayna'dan gelen tahıl ve gıdalara geçici yasak uygulanması kararı almıştı.

AB Komisyonu da Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasaklayan ülkelerin kaygılarını gidermek için ürünlerin transit geçişine izin verilmesi halinde çiftçilere ilave destek sağlanmasını ve bazı Ukrayna ürünlerine kısıtlama getirilmesini içeren bir plan hazırladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23