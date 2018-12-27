AB'den kritik Macron açıklaması: Zarar gördü
AB Komisyonunun Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, Fransa'nın 2019 bütçesinde verdiği açık nedeniyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un otoritesinin zarar gördüğünü söyledi.27 Aralık 2018 Perşembe 16:55
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un otoritesinin, ülkesinin 2019 bütçesinde verdiği açık nedeniyle zarar gördüğünü belirtti.
Oettinger, Funke Medya Grubuna verdiği röportajda, Fransa'nın bütçe açığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"2019 bütçe planındaki açığın yüzde 3'lük sınırı aşmasıyla Cumhurbaşkanı Macron'un otoritesi zarar gördü." diyen Oettinger, AB'nin birkaç hafta önce Fransa bütçesini inceldiğini ve yeniden bir inceleme yapılmayacağını söyledi.
Macron AB'ye destek veriyor
Bu şartlar altında bütçe açığının yüzde 3'ün üstünde olmasına bir defalığına göz yumacaklarını belirten Oettinger, bu durumun 2019'dan sonra devam etmemesi gerektiğini kaydetti.
Oettinger, Macron'un, AB'ye güçlü bir şekilde destek verdiğini de dile getirdi.
YORUM YAZ