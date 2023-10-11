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Dünya AB'den dikkat çeken Filistin açıklaması
Dünya

AB'den dikkat çeken Filistin açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-11 00:03:00 -
AB'den dikkat çeken Filistin açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, 'Bakanlar ezici bir çoğunlukla Filistin yönetimi ile işbirliğinin ve yardımların devam etmesi gerektiğini açıkça belirtti' ifadelerini kullandı.

İsrail-Filistin gündemiyle çevrimiçi olarak toplanan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından AB Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, açıklamalarda bulundu. AB Dışişleri Bakanlarının İsrail’in Hamas saldırıları sonrası meşru müdafaa hakkına sahip olduğu görüşüne sahip olduklarını belirten Borrell, “İsrail'in savunma hakkı var. Ancak bunun uluslararası hukuka uygun şekilde yapılması gerekiyor" dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne giden elektrik ve su hatlarını kesmesini eleştiren Borrell, uluslararası hukuka göre sivil halkın suyu, yiyeceği ve elektriğinin kesilemeyeceğini vurguladı.

Toplantıya İsrailli ve Filistinli bakanların da katıldığını aktaran Borrell, "Filistin yönetimi ile ilişkimizi nasıl sürdüreceğimizi tartıştık. Filistin halkı ile Hamas arasında açık bir ayrım var. Hamas'ı terör örgütü olarak görüyoruz. Filistin makamları bunun dışında başka bir şey. Ortağımız. Filistin yönetimini destekliyoruz ve ilgileniyoruz. Tüm Filistin halkı terörist değil. Yani toplu bir ceza olması halinde bu bütün Filistinlilere karşı haksız olacak. Bakanlar ezici bir çoğunlukla Filistin yönetimi ile işbirliğinin ve yardımların devam etmesi gerektiğini ve ödemelerin kesintiye uğramaması gerektiğini açıkça belirttiler" dedi.

"Yardımların kesilmesi büyük hata olur"

AB Komisyonu tarafından dün Filistin’e yönelik yardımların incelemeye alındığına dair yapılan açıklamaya değinen Borrell, "Komisyon bir inceleme öneriyor. Bazı üye devletler de bir inceleme yapmak istemektedir. Nasıl destek uygulanıyor diye. Desteğimiz ile terör arasında bir bağlantı olmadığından emin olmak için. Ama bu inceleme işbirliğimizin uygulanmasını geciktirmek için bir bahane olmamalıdır. Hızlı bir şekilde yapılmalı" dedi.

Filistin’e yönelik mali yardımların kesilmemesi için özel çaba harcadığını belirten Borrell, “Yardımların kesilmesi büyük hata olur" dedi.
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Çatışmalar nedeniyle sivillerin mağdur olduğunu belirten Borrell, yeniden barış için arayışların başlaması gerektiğini vurguladı.

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