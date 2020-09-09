AB'den 2021 yılı için bütçe hazırlığı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Birliğin 2021 yılı bütçesinde gelirlerin 162,9 milyar avro, harcamaların 164,8 milyar avro olmasında uzlaştı.

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin, Birliğin 2021 yılı genel bütçe taslağı hakkında Avrupa Parlamentosu'yla (AP) yapılacak müzakerelere ilişkin ortak pozisyon belirlediğini açıkladı.

Buna göre, AB Konseyi'nin 2021 yılı bütçe taslağında, gelirler 162,9 milyar avro, harcamalar ise 164,8 milyar avro düzeyinde gerçekleşecek.

Bütçeden, bölgesel kalkınma ve uyum programlarına yaklaşık 66 milyar avro, tarım ve doğal kaynaklara 57 milyar avro, inovasyon ve dijital dönüşüme 17 milyar avro, komşuluk ve dış ilişkilere 10 milyar avro, AB kamu yönetimine 10 milyar avro, göç ve sınır yönetimine de 2,6 milyar avro kaynak aktarılacak.





- Bütçe hakkında





Bütçe, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında yapılacak müzakerelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

Üye ülkeler tarafından ortak şekilde belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan, harcamalar kısmı ise tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.