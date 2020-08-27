AB'de koronavirüs istifası

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri istifa getirdi.

Yaz tatili içi bulunduğu İrlanda'da uygulanan önlemleri ihlal eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Phil Hogan'ın istifa ettiği bildirildi.

Pişmanlığını dile getirdi

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Hogan, İrlanda seyahati nedeniyle "pişman" olduğunu belirterek İİrlanda'daki bütün koronavirüs kurallarına uymaya çalıştığını, ziyareti sırasında yaptığı hatalar nedeniyle kalpten özür dilediğini bildirdi.

Hogan, görevinden istifa ettiğini açıklayarak, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e istifasını sunduğunu duyurdu.

Koronavirüsün kişiler ve aileler üzerindeki yıkıcı etkisinin farkında olduğunu ifade eden Hogan, bir kamu görevlisi olarak koronavirüs kurallarına bağlılığında daha titiz davranması gerektiğini belirtti.

80 kişilik akşam yemeğine katıldı

Hogan, geçtiğimiz hafta ülkesi İrlanda'da bir golf topluluğunun yaptığı turnuvaya ve sonrasında 80 kişilik akşam yemeğine katılmıştı.

İrlanda'da yürürlükte olan koronavirüs tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadan yapılan etkinlik kamuoyunda rahatsızlığa sebep olmuştu.

"Golfgate" olarak isimlendirilen skandal sebebibyle programa katılan İrlanda Tarım Bakanı Dara Calleary'nin de aralarında olduğu pek çok siyasi isim istifa etmişti.

Avrupa Birliğinin ticaretten sorumlu komiseri olan 60 yaşındaki Hogan, önceki komisyon döneminde de tarımdan sorumlu üye olarak görev yapmıştı.