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Dünya ABD'den yeni F-35 kararı: Sayı azaltıldı
Dünya

ABD'den yeni F-35 kararı: Sayı azaltıldı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) gelecekteki bütçede Lockheed Martin'den daha az F-35 savaş uçağı alacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 21:46:00 - 2022-03-16 21:46:08
ABD'den yeni F-35 kararı: Sayı azaltıldı

Bloomberg, Pentagon'un bir sonraki savunma bütçesinde Lockheed Martin'den daha az F-35 savaş uçağı isteyeceğini iddia etti.

Bloomberg'in konuya aşina olan kişilere atıfta bulunarak yaptığı haberinde Pentagon'un toplamda 61 F-35 uçağı talep edeceği ve bu rakamın beklenenden 33 adet daha az olduğu bilgisi yer aldı.

Hisseleri erken işlemlerde %6,4 değer kaybeden Lockheed Martin, yaptığı açıklamada önerilen bütçe hakkında spekülasyon yapmanın "erken" olduğunu söyledi.

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