ABD'den yeni F-35 kararı: Sayı azaltıldı
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) gelecekteki bütçede Lockheed Martin'den daha az F-35 savaş uçağı alacağı iddia edildi.
Bloomberg, Pentagon'un bir sonraki savunma bütçesinde Lockheed Martin'den daha az F-35 savaş uçağı isteyeceğini iddia etti.
Bloomberg'in konuya aşina olan kişilere atıfta bulunarak yaptığı haberinde Pentagon'un toplamda 61 F-35 uçağı talep edeceği ve bu rakamın beklenenden 33 adet daha az olduğu bilgisi yer aldı.
Hisseleri erken işlemlerde %6,4 değer kaybeden Lockheed Martin, yaptığı açıklamada önerilen bütçe hakkında spekülasyon yapmanın "erken" olduğunu söyledi.