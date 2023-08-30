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Dünya ABD'den vatandaşlarına çağrı! Derhal o ülkeyi terk edin
Dünya

ABD'den vatandaşlarına çağrı! Derhal o ülkeyi terk edin

Yeniakit Publisher
2023-08-30 23:53:00 -
ABD'den vatandaşlarına çağrı! Derhal o ülkeyi terk edin

ABD, kötüleşen güvenlik durumunu gerekçe göstererek Haiti'deki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri yönünde çağrı yaptı.

ABD'nin Haiti Büyükelçiliği, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD vatandaşlarının özel ya da ticari ulaşım yollarını kullanmaları tavsiye edildi.

'Ülkeyi terk etmeleri gerekiyor'

Talebin yüksek olacağı uyarısı yapılan açıklamada, "Ülkedeki mevcut güvenlik durumu ve altyapı zorlukları nedeniyle Haiti'deki ABD vatandaşlarının mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri gerekiyor" ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce Haiti'ye seyahat edilmemesi için uyarı yayımlamış, zorunlu olmayan Büyükelçilik personelinin ülkeden ayrılmasını talep etmişti.

Haiti'de 2023 başından bu yana çetelerin karıştığı şiddet olaylarında 2 bin 400'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 160 bin kişi yerinden edildi. BM ülkede yılın ilk çeyreğinde çete şiddetinin yüzde 28 arttığını duyurmuştu.
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