  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den Türkiye'ye Ukrayna teşekkürü
Dünya

ABD'den Türkiye'ye Ukrayna teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 00:29:00 -
ABD'den Türkiye'ye Ukrayna teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve Blinken'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede Blinken'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunu kınadığını aktaran Price, ayrıca Blinken'ın Rusya'nın yıkıcı eylemlerinin Avrupa ve bütün dünyada yankılanacağını kaydettiğini belirtti.

Price açıklamada, "Bakan Blinken, Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması için verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür etti." ifadesini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

+++

Biz size teşekkür etmiyoruz pkk ya verdiğiniz binlerce TIR dolusu silahlar için. Yeryüzünün en büyük şeytanısınız.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay