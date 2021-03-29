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Ekonomi ABD’den Türk ürünlerine vergi sinyali
Ekonomi

ABD’den Türk ürünlerine vergi sinyali

ABD’nin sosyal medya devlerine vergi uygulayan Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin ABD’ye sattığı ürünlere vergi uygulanması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 02:09:00 -
ABD’den Türk ürünlerine vergi sinyali

Amerika'nın Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 6 ülkenin ürünlerine vergi uygulanabileceği mesajını verdi.

Tai; Avusturya, İngiltere, Hindistan, İtalya, İspanya ve Türkiye ürünlerine vergi uygulanma olasılığının devam ettirileceğini belirtti.

Dijital servislere vergi uygulanması

Voice of America'nın haberine göre; Amerika'nın buna gerekçesi söz konusu ülkelerin Amerikan şirketlerinin dijital servislerine vergi uygulaması. Bu süreç içinde resmi tebliğler, eski Başkan Donald Trump döneminde başlatılan soruşturmaların parçası olarak Amerikan internet şirketlerini ve e-ticaret platformlarını hedef alan vergilerle ilgili kamu yorumlarının toplanması gibi unsurlar bulunuyor.

Bazı ülkelere vergi uygulanmadı

Tai ayrıca Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve Endonezya'ya yönelik vergi soruşturmalarının sonlandırıldığını çünkü bu ülkelerin daha önce değerlendirmelerine rağmen dijital servislere yönelik vergi uygulamadığını belirtti. Eğer bu ülkeler de vergi uygulama yolunu seçerse yeni bir vergi soruşturması da açılabilecek.

"Yasal bir araç"

Tai, Şubat ayındaki Senato komisyonu oturumunda vergilerin Amerikan ticaret politikası için yasal bir araç olduğunu belirtmişti.

Amerika'nın OECD aracılığıyla uluslararası vergi konularına uluslararası bir uzlaşmaya varılması taahhüdüne bağlı olduğunu belirten Tai bununla birlikte böyle bir uzlaşmaya varana kadar gerektiğinde vergi uygulama seçeneğini değerlendirecekleri mesajını verdi.

İnternet derneği, tehdidin sürmesi gerektiğini düşünüyor

Amerika'nın önemli internet platformlarını temsil eden İnternet Derneği gelişmeyi memnuniyetle karşıladı ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 6 ülkeye yönelik vergi tehdidinin devam etmesi gerektiğini söyledi. Dernek, internet endüstrisini milyonlarca kişiye iş sağlayan "büyük Amerikan ihracatı" olarak niteledi.

 

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