ABD’den Türk konvoyuna yapılan saldırıya kınama ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye’nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna ve sivillere yönelik düzenlenen hava saldırısını kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye’nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna ve sivillere yönelik düzenlenen hava saldırısını kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esad rejimi ve müttefikleri İdlib’te sağlanan ateşkese hemen geri dönmelidir. Türk konvoyuna düzenlenen pervasız hava saldırısı, sivillerin, insani yardım kuruluşu çalışanlarının ve altyapıya yönelik devam eden hain saldırıları takip ediyor. Bu şiddeti kınıyoruz. Şiddet bulmalı” ifadelerini kullandı.

Dün, İdlib bölgesinde 9 Numaralı Gözlem Noktası’na intikali sırasında Türk konvoyuna düzenlenen hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetmiş, 12 sivilin yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.