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ABD’den Türk konvoyuna yapılan saldırıya kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye’nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna ve sivillere yönelik düzenlenen hava saldırısını kınadı.

20 Ağustos 2019 Salı 09:19
ABD’den Türk konvoyuna yapılan saldırıya kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye’nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna ve sivillere yönelik düzenlenen hava saldırısını kınadı.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esad rejimi ve müttefikleri İdlib’te sağlanan ateşkese hemen geri dönmelidir. Türk konvoyuna düzenlenen pervasız hava saldırısı, sivillerin, insani yardım kuruluşu çalışanlarının ve altyapıya yönelik devam eden hain saldırıları takip ediyor. Bu şiddeti kınıyoruz. Şiddet bulmalı” ifadelerini kullandı.


Dün, İdlib bölgesinde 9 Numaralı Gözlem Noktası’na intikali sırasında Türk konvoyuna düzenlenen hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetmiş, 12 sivilin yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:19
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