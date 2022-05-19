ABD'den tepki çeken Türkiye uyarısı! Zamanlama manidar

ABD Büyükelçiliği, CHP'nin cumartesi günü İstanbul'da yapacağı miting nedeniyle ilginç bir uyarıda bulundu. Uyarının zamanlaması manidar bulunurken, açıklamadaki "Tazyikli su, göz yaşartıcı gaz" gibi provokatif ifadeler dikkat çekti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda erken seçim tartışmalarını gündeme getirerek 'Milletin Sesi' adını verdiği mitinglere başlayacağını duyurmuştu.

Bunun üzerine ilk miting 4 Aralık'ta Mersin'de yapıldı ancak devamı gelmedi.

Kemal Kılıçdaroğlu nisan ayında ise konuya ilişkin ikinci bir açıklama yaptı.

CHP Lideri, hava şartlarıyla ertelendiği öne sürülen mitinglerin 21 Mayıs'ta kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

İlk adres İstanbul

Bursa'da yapılması beklenen mitingin yerinde de değişiklik yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında hapis cezasının onanması ve siyasi yasak getirilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, miting için İstanbul'u tercih etti.

ABD'den ilginç uyarı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği, CHP’nin 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe’de yapacağı miting nedeniyle internet sitesinde, Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik uyarıda bulundu.

Büyükelçilik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı.

Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının."

Miting, Cumartesi günü saat 18.00’de Maltepe Sahil Miting Alanı’nda gerçekleştirilecek.