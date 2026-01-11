ABD’den Suriye’de operasyon terör hedeflerini bir bir vurdu
ABD, müttefik kuvvetlerle iş birliği içerisinde Suriye’deki terör örgütü DEAŞ mevzilerini hedef alan kapsamlı bir hava harekatı gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı (Centcom) tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırıların Suriye genelinde belirlenen çok sayıda stratejik noktaya yönelik eş zamanlı olarak icra edildiği belirtildi.
Hawkeye operasyonu ile teröre darbe
Söz konusu operasyonun, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla 19 Aralık 2025 tarihinde başlatılan “Hawkeye” operasyonu kapsamında yürütüldüğü bildirildi. Harekatın temel amacının, 13 Aralık 2025’te Palmira kentinde Abd ve Suriye güçlerini hedef alan ve can kayıplarına yol açan Işid saldırısına doğrudan yanıt vermek olduğu ifade edildi.
Bölgesel güvenlik ve kararlılık vurgusu
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), aralarında Ürdün’ün de bulunduğu müttefik ülkelerin katılımıyla düzenlenen bu saldırıların, bölgedeki ABD ve koalisyon güçlerini korumayı hedeflediğini vurguladı. Açıklamada ayrıca, gelecekte yaşanabilecek olası terör eylemlerini önlemek ve bölgede terörle mücadele konusundaki kararlı duruşu sergilemek adına operasyonların devam edeceği mesajı verildi.