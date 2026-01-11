  • İSTANBUL
ABD'den Suriye'de operasyon terör hedeflerini bir bir vurdu

ABD'den Suriye'de operasyon terör hedeflerini bir bir vurdu

ABD, müttefik kuvvetlerle iş birliği içerisinde Suriye’deki terör örgütü DEAŞ mevzilerini hedef alan kapsamlı bir hava harekatı gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı (Centcom) tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırıların Suriye genelinde belirlenen çok sayıda stratejik noktaya yönelik eş zamanlı olarak icra edildiği belirtildi.

Hawkeye operasyonu ile teröre darbe

Söz konusu operasyonun, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla 19 Aralık 2025 tarihinde başlatılan “Hawkeye” operasyonu kapsamında yürütüldüğü bildirildi. Harekatın temel amacının, 13 Aralık 2025’te Palmira kentinde Abd ve Suriye güçlerini hedef alan ve can kayıplarına yol açan Işid saldırısına doğrudan yanıt vermek olduğu ifade edildi.

Bölgesel güvenlik ve kararlılık vurgusu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), aralarında Ürdün’ün de bulunduğu müttefik ülkelerin katılımıyla düzenlenen bu saldırıların, bölgedeki ABD ve koalisyon güçlerini korumayı hedeflediğini vurguladı. Açıklamada ayrıca, gelecekte yaşanabilecek olası terör eylemlerini önlemek ve bölgede terörle mücadele konusundaki kararlı duruşu sergilemek adına operasyonların devam edeceği mesajı verildi.

diyarbakırlı

Ya Allah aşkına Suriye'de deaş'ın mevzileri gerçekten de var mı? Var sa hangi noktalardadır! Ya pek te inandırıcı gelmiyor bu ifadeler. ABD'liler ve arkasındaki petrobaron güçler varlıklarına kalıcı nitelik sunmak için yaptıkları yalancı taktik uygulamalar.
