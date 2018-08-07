0553 313 94 23

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada gerginliklere rağmen müttefikliğe vurgu yapılırken 'Dolar 7 TL olacak' iddialarına da cevap verildi.

07 Ağustos 2018 Salı 15:40
ABD'den son dakika Türkiye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, bir Amerikalı yetkilinin doların 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu haberlerini yalanlayarak, "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçilik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve ABD'nin dostluğu ve müttefikliğinin sürdüğünü vurguladı.

Büyükelçiliğin mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir. Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır."

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 15:40
  1. Ankara
  2. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği
  3. Amerika Birleşik Devletleri

YORUM YAZ

  • hasanhasan53 dk önce
    doları abd mi 7 tl yapıyor bu kadar sığırsınız yani o zaman abd ye söyleyi 1 tl yapsın doları
  • dolarlariniz bozun dolarlariniz bozun 1 sa önce
    Müttefigimiz yalan demisse kesin yalandir zaten. Herkes bozsun dolarini, bir liraya düsecek zarar etmeyin
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bosch'tan Türkiye'ye dev yatırım!
  1. Bosch'tan Türkiye'ye dev yatırım!
  2. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
  3. Mum lekesi kıyafetten nasıl çıkarılır?
  4. Klima filtresi nasıl temizlenmelidir?
  5. Irak'ta 5 DEAŞ'lı teröriste idam cezası
  6. EGM, KPSS şartı olmadan memur alacak
  7. Kaşık nasıl parlatılır?
  8. Ekonomist Yalçın: Türkiye'nin..
  9. Posta'dan kovulan Yazgülü Aldoğan..
  10. ABD'nin 'dolar' yalanlamasına..
  11. Yine çakmak gazı yine ölüm! Cesedini..
  12. Şarlatanla ilgili mide bulandıran..
  13. Filo kiralama devi battı! Dalgası..
  14. FETÖ, Eren Erdem'e bilgileri böyle..
  15. TBB'den avukatlara gönderilen mesajla..
  16. Moro Müslümanlarının 120 yıllık hayali..
  17. Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
  18. Elmalı'da yaşanan sel, hayatı olumsuz..
  19. İstanbul Esenyurt'taki dehşet anları:..
  20. Arabayı kurtarayım derken uçurumdan..
Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
'Eyvah Türkler geliyor'
'Eyvah Türkler geliyor'
Akit Soruyor: Şeriat nedir?
Akit Soruyor: Şeriat nedir?
Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman