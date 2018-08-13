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ABD'den skandal karar! Türkiye'ye F-35 satışını askıya aldı

ABD Başkanı Trump Savunma Bütçesi Yasa Tasarısı'nı imzaladı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 22:28
ABD'den skandal karar! Türkiye'ye F-35 satışını askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 716 milyar dolarlık 2019 mali yılı bütçesine ilişkin yasa tasarısını New York eyaletinde imzaladı.

ABD Başkanı Trump, New York eyaletindeki Fort Drum askeri üssünde gerçekleştirilen törenle, Pentagon'un 2019 bütçesine imza attı.

Törende yaptığı konuşmada söz konusu yasanın son 20 yılda Kongreden en hızlı geçen tasarı olduğuna dikkati çeken Trump, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD ordusunu daha önce olduğundan çok daha güçlendirmek için bu adımları attıklarını kaydeden Trump, Amerikan ordusunun kapasitesini her geçen gün artırdıklarını belirtti.

Yeni bütçe ile birçok alandaki silahların yenileneceğini anlatan Trump, "Nükleer silahlarımıza da bu bütçede ciddi bir yatırım yapıyoruz." dedi.

Avrupa'daki Amerikan askeri varlığının da bu bütçe ile artırılacağını ifade eden Trump, uzay alanındaki askeri rekabete de dikkati çekerek ABD'nin Çin ve Rusya gibi rakiplerini kısa sürede yakalayıp geçeceğini savundu.

Konuşmasının ardından söz konusu tasarıya imza atan Trump, Amerikan kamuoyunda uzun süredir konuşulan bütçe metnini yasalaştırmış oldu.

Türkiye'ye F-35'lerin teslimatında 90 günlük sınırlama

Öte yandan Trump'ın imzasıyla yasalaşan bütçe metni, en geç 90 gün içinde Pentagon'un Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik bir rapor hazırlamasını talep ediyor.

Yasada, söz konusu rapor Kongreye sunuluncaya kadar F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulması isteniyor.

Yasanın Senatodaki tasarısında Pentagon'un, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması konusunda bir plan hazırlaması talep ediliyordu. Buna karşın söz konusu kısım, Konferans Komitesi olarak bilinen Kongredeki uzlaşma komitesi tarafından tasarı metninden çıkarılmıştı.

Türkiye, 2002 yılında katıldığı ABD liderliğindeki çok uluslu müşterek taarruz programı kapsamında beşinci nesil F-35 Lightining II uçaklardan en az 100 adet almayı hedefliyor.

Mattis karşı çıkıyor

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 7 Temmuz'da Kongreye yazdığı mektupta, Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışının durdurulması girişimlerine karşı çıkmış ve bunun "tedarik zincirinde sıkıntıya neden olacağı ve uçak fiyatlarını yükseltebileceği" uyarısında bulunmuştu.

ABD Senatosu, geçen haftalarda Temsilciler Meclisi versiyonu ile birleştirilen ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 716 milyar dolarlık 2019 mali yılı bütçesine ilişkin yasa tasarısını onaylamıştı.

"Ulusal Savunma Yetki Yasası" olarak da bilinen yasa tasarısı, Senatoda 10'a karşı 87 oyla kabul edilerek kanunlaştırılmak üzere Trump'ın onayına sunulmuştu.

Tasarıda; 639,1 milyar doları temel bütçe; 8,9 milyar doları Enerji Bakanlığı ve zorunlu harcamalar; 69 milyar doları ise savaş fonu olarak da bilinen Muhtemel Denizaşırı Operasyonlar Fonu için olmak üzere 2019 mali yılı savunma harcamalarına yönelik toplam 716 milyar dolar ayrılması öngörülüyordu.

Söz konusu tasarı, Temsilciler Meclisinde de 54'e karşı 359 oyla kabul edilmişti.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, bu tasarının son 20 yılda Kongreden en hızlı geçen tasarı olduğu belirtilerek, Savunma Bakanı Jim Mattis'in gelecek yıl için ayrılan 716 milyar dolarlık bütçeden memnuniyet duyduğu aktarılmıştı.

Açıklamada, tasarıyla ABD ordusundaki muvazzaf asker sayısının 15 bin 600 civarında artırılmasının yanı sıra askeri personel maaşlarında yüzde 2,6 dolayında zam öngörüldüğü de kaydedilmişti.

Tasarıda, siber güvenlik ve dış yatırımlar konusuna özel bir hassasiyet gösterildiği ifade edilen açıklamada, bu tasarının aynı zamanda "ABD Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma" yasası kapsamında müttefik ülkelere Rusya ile iş birliği yapmalarından dolayı uygulanacak yaptırımlar konusunda yönetime muafiyet tanıma hakkı verdiği duyurulmuştu.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 22:28
  1. ABD Başkanı Trump
  2. Pentagon
  3. ABD Başkanı Donald Trump

YORUM YAZ

  • yücelyücel2 sa önce
    Haalaa stratejik ortak mı diyeceğiz, apaçık düşman işte ona göre hareket etmemiz lazım.
  • PirPir UcakPirPir Ucak2 sa önce
    Bir gün dünya öyle bir hale gelecek ki herkes felekten saz ve gitar çalacak.
  • çağlarçağlar2 sa önce
    ve biz halen 28. devriye yapalım münbiçte incirlik ve diğer üslerde cirit atmalarına izin verelim yani biz abd ile kolkola oldukça doalr uçup gider biz halen geçmişimizden bence ders almadık almıyoruz, 2 söze kanıp oyunlarına geliyoruz bence devletimiz acilen abd yi önce bu topraklardan ardından münbiçten kovmak zorunda,,nasılki elbab cerablus önemliydi bence bu katilleri bu ülkede tutmayalım zaten bu bir savaştır çünkü sen benim ekonomime zarar veriyorsan başka ne amacın olacak?benim yok olmamı başka fiziksel olarak yapamıyorsan başka nasıl yapacaksın tabiki ekonomi ile,kısaca abd bize savaş açtı aslında abd den zaten ne müttefik nede başka birşey olmaz biz kendimize yetiyorduk aslında yazık..
  • LütfiLütfi2 sa önce
    Eh tam sırası artık.Üslerin kapanma zamanı.Kısasa kısas.
  • MASKOTOVICMASKOTOVIC1 sa önce
    BIZ KENDI UCAGIMIZI YAPARIZ TRUMPF DENILEN NALET DÜNYAYI TEHDIT EDIYOR BU SAPIK ALMIS SIYONISTLER BU BEYINSIZI ISTEDIKLERINI YAPTIRIYORLAR SONUNDA SIYONISTLER TUMPFU ISINI BITIRECEKLER HANI ISRAIL FETOYU BEYAZ SARAYA DAVET EDILMESINI ISTIYORDU ISRAILIN HABERI YOKMU FETOYU TEMIZLEDILER AMERIKADAKI SARAYA NATOYAHUYU CAGIRACAKLAR.
  • TUZIMOTUZIMO2 sa önce
    AMERIKA SAPITI BETER OLSUN .
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