ABD'den skandal hamle! Teröristlere verdiler

Suriye'nin Haseke şehrinde en az 500 mahkumun DEAŞ'lı diye öldürüldüğü kanlı cezaevi tiyatrosunun altından, terör örgütü PKK'ya yeni destek çıktı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, cezaevi baskınında DEAŞ'a karşı üstünlük sağladığı gerekçesiyle PKK'nın hizmetine sunduğu M2A3 Bradley zırhlı araçların sayısını arttırma kararı aldı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Bu kapsamda ilk sevkiyat önceki gün yapıldı. PKK'nın işgali altındaki bölgeye "yarı tank" olarak da adlandırılan 10'a yakın paletli zırhlı araç gönderildi.

Yine DEAŞ bahanesi

Sevkiyata ilişkin görüntüler sözde DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından yayınlandı. Görüntülerde ABD askerlerinin çok sayıda zırhlı aracı muharebeye hazır hale getirmek için çalışmalar yaptığı görüldü.

Sevkiyata ilişkin sözde koalisyonun komutanlarından Yarbay Dan Leard da açıklama yaptı. Leard, bölgeye gönderilen zırhlı araçların, DEAŞ'ı kalıcı olarak alt etme arzusunun göstergesi olduğunu iddia etti.

Güven veriyormuş

Daha önceden gönderilen zırhlı araçların Haseke'deki cezaevi çatışmaları sırasında çok caydırıcı görevler üstlendiğini öne süren Yarbay Leard, "Bradleylere karşı koyabilecek hiçbir şey yok. DEAŞ'a karşı mücadelede ortaklarımıza büyük güven veriyor" dedi.

Zırhlıların, PKK'lı teröristlerden oluşan SDG'yi desteklemek için gönderildiğini aktaran Leard, "Bu yetenek, ortak güçlerimize tehdide karşı açık bir avantaj sağlayan hayati derecede korunan ateş gücü sağlıyor" ifadelerini kullandı.