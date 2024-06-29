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Dünya ABD'den Rusya'yı kışkırtacak adım
Dünya

ABD'den Rusya'yı kışkırtacak adım

Yeniakit Publisher
2024-06-29 19:19:00 -
ABD'den Rusya'yı kışkırtacak adım

ABD, NATO'nun doğu sınırlarını güçlendirme planı çerçevesinde stratejik konumdaki Polonya'nın Powidz kasabasındaki depolama tesisine ilk tank ve zırhlı araçları gönderdi.

Stars and Stripes" gazetesinin haberine göre, ABD Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 14 M1 Abram tankı ile bir M88 zırhlı aracın dün demir yoluyla Powidz'deki üsse sevk edildiği bildirildi.

'EN ÖNEMLİ TESİS OLACAK'

Açıklamada, 405. Ordu Saha Destek Tugayınca idare edilecek Powidz'deki tesisin, "NATO'nun 30 yılı aşkın süredir kurmuş olduğu en önemli tesislerden biri olacağı" kaydedildi.

UKRAYNA SINIRINA 400 KM UZAKLIKTA! GELECEK YIL FAALİYETE GEÇECEK

Gelecek yıl tam olarak faaliyete geçecek, Ukrayna sınırından yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki tesise, toplamda 85 tank, 190 zırhlı araç, 35 topçu silahı ile çeşitli mühimmat depolanacak.
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Tugay komutanı Albay Ernest Lane II, yaptığı açıklamada, tesisin, NATO'nun operasyonel kabiliyetini güçlendireceğini belirterek, "Stratejik konumu, bize ulaşımda birden fazla seçeneğin yanı sıra sevkiyat konusunda farklı tercihler sağlıyor." ifadesini kullandı.

Depolama tesisleri sayesinde, savaş, tatbikat veya eğitimler için gerekli tank, zırhlı araç ve mühimmatın sevkiyat süresinin 60 günden bir haftanın altına düşürülmesi amaçlanıyor.

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