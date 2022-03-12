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Dünya ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım
Dünya

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım

ABD, Rusya ve Belarus'a lüks malların ihraç edilmesine kısıtlama getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 12:02:00 -
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, lüks malların bu iki ülkeye ihracatının kısıtlanmasına ilişkin kararın, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırısına bir yanıt olduğu belirtildi.

 

Lüks malların Rusya ve Belarus'taki tüm son kullanıcılara kısıtlandığı dile getirilen açıklamada, dünya çapında bu iki ülkenin oligarklarına ihracatına kısıtlama getirildiği aktarıldı.

Kısıtlamanın ABD menşeli belirli alkollü içecekleri, tütün ürünlerini, giyim eşyalarını, mücevherleri, araçları ve antika eşyaları içerdiği bildirilen açıklamada, kısıtlamanın bugün itibarıyla yürürlüğe gireceği kaydedildi.

"Zenginlik içinde yaşamalarına izin vermeyeceğiz"

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, konuya ilişkin açıklamasında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve onu finanse eden oligarklar, Putin'in yolsuzluğundan ve Rus halkının sömürülmesinden zengin oldu. Putin ve yandaşlarının, Doğu Avrupa'da muazzam acılar çekilirken zenginlik içinde yaşamaya devam etmelerine izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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