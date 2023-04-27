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Dünya ABD'den Rusya ve İran kararı
Dünya

ABD'den Rusya ve İran kararı

Yeniakit Publisher
2023-04-27 21:19:00 -
ABD'den Rusya ve İran kararı

ABD, Amerikan vatandaşlarını 'haksız yere gözaltına alan ve rehin tutan kişi ve kuruluşlardan' hesap sormak amacıyla Rusya ve İran'a karşı yeni yaptırım kararları aldı.

ABD, Amerikan vatandaşlarını 'haksız yere gözaltına alan ve rehin tutan kişi ve kuruluşlardan' hesap sormak amacıyla Rusya ve İran'a karşı yeni yaptırım kararları aldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) tarafından telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan üst düzey yetkililer, ABD vatandaşlarını diğer ülkelerde haksız yere gözaltına alan ve rehin tutanlara karşı verilen mücadeleyi bir ileri aşamaya taşıyacak yeni yaptırım kararlarının yürürlüğe girmesi konusunda detaylı bilgilendirme yaptı.

Toplantıda, yeni yürürlüğe giren yaptırım kararlarıyla, ABD vatandaşlarının özgürlüklerini kısıtlayanlardan "daha etkin biçimde" hesap sorulabileceği belirtildi. Yetkililer, "Bugün, Rusya ve İran'da daha önce rehin tutmuş ya da tutmakta olan ya da Amerikalıları haksız yere alıkoyan aktörlere yönelik bu yürütme emri kapsamındaki ilk yaptırım setini duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu yaptırımların, FSB olarak bilinen Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi'ne ve İran İslam Devrim Muhafızları Birliğine yönelik olacağı kaydedildi.

Toplantının ardından Hazine Bakanlığı yazılı açıklama yaptı

ABD Hazine Bakanlığı tarafından paylaşılan yazılı açıklamada da "Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi (OFAC) ve Dışişleri Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak, İran İslam Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'nın dört üst düzey yetkilisine, ABD vatandaşlarının İran'da rehin alınması veya haksız yere tutuklanması dolayısıyla yaptırım kararı alındı." denildi.
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Bugünkü eylemin, ABD hükümetinin yurt dışında rehin tutulan ABD vatandaşlarını eve getirme konusundaki temel taahhüdünü yeniden teyit eden "Rehineleri ve Yanlış Bir Şekilde Alıkonulan ABD Vatandaşlarını Eve Getirmeye Yönelik Çabaları Artırmak" başlıklı 14078 numaralı İcra Emri kapsamındaki "ilk girişim" olduğuna değinildi.

Hazine Müsteşarı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Brian E. Nelson, "Bugünkü eylem, ABD vatandaşlarının yurt dışında rehin alınmasından veya haksız yere tutuklanmasından sorumlu olan İran ve Rusya'daki üst düzey yetkilileri ve güvenlik servislerini hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında, İslam Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı üst düzey yetkilileri Ruhollah Bazghandi, Mohammad Kazemi, Mohammad Mehdi Sayyari ve Mohammad Hasan Mohagheghi'nin ABD'deki mal varlıklarına el konulduğu, bu kişilerle finansal bağı olan kişilerin de yaptırım kapsamına alınmasının kararlaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

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