ABD'den Putin'i kızdıracak sözler: Başarısızlıklar kitabının son bölümü

Rus paralı asker grubu Wagner’in Rusya’daki isyanının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD basınına konuştu. Blinken, "16 ay önce, Putin Ukrayna'da Kiev'in kapısındaydı, şehri birkaç gün içinde ele geçirmek, ülkeyi haritadan silmek istiyordu. Şimdi, Rusya'nın başkenti Moskova'yı kendi meydana getirdiği bir paralı askere karşı savunmak zorunda kaldı" dedi. İsyanın ardından Wagner’in geleceği ve Rusya’daki gelişmeler hakkında konuşmak için çok erken olduğunu ifade eden Blinken, “Bu konuda spekülasyon yapmak istemiyorum. Film hala devam ediyor ve henüz son perdeyi görmedik" dedi

Söz konusu isyanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in otoritesine doğrudan bir meydan okuma olduğunu belirten Blinken, Putin'in otoritesinde daha önce olmayan çatlakların ortaya çıktığını belirtti. Blinken, isyanın Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in Ukrayna savaşının gerekçesini sorgulamasıyla başladığını öne sürdü.

“Başarısızlıklar kitabının son bölümü”

Wagner’in dağıtıldığına inanıp inanmadığı sorusuna cevap veren Blinken, "Bunun Wagner kuvvetlerinin Ukrayna'dan çıktığı anlamına gelip gelmediğini göreceğiz. Hafta sonu Wagner güçlerinin Ukrayna'dan çıkıp Rusya'ya ve Moskova'ya doğru ilerliyor olması başlı başına olağanüstü. Bu, Putin'in kendisi ve Rusya için yazdığı başarısızlıklar kitabının son bölümü” dedi.