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Dünya ABD'den o karar çıktı! Flaş hamlesi: Pakistan'a 445,6 milyon dolarlık destek vereceğiz
Dünya

ABD'den o karar çıktı! Flaş hamlesi: Pakistan'a 445,6 milyon dolarlık destek vereceğiz

Yeniakit Publisher
2023-06-07 21:37:00 - 2023-06-07 21:45:48
ABD'den o karar çıktı! Flaş hamlesi: Pakistan'a 445,6 milyon dolarlık destek vereceğiz

ABD, Pakistan'a 445,6 milyon dolarlık destek vereceğiz diyerek dünya ile paylaştı! Başkent İslamabad'da ABD'nin Pakistan'a sağlayacağı desteğe ilişkin imza töreni düzenlendi. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID), 5 yıllık süre kapsamında Pakistan'a 445,6 milyon dolarlık sosyoekonomik kalkınma desteği hakkında o haberin detayları...

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID), 5 yıllık süre kapsamında Pakistan'a 445,6 milyon dolarlık sosyoekonomik kalkınma desteği vereceği bildirildi.

Geo News televizyonundaki habere göre, başkent İslamabad'da ABD'nin Pakistan'a sağlayacağı desteğe ilişkin imza töreni düzenlendi.

Törende, Ekonomik İşler Bakanlığı Sekreteri Kazım Niaz ile USAID Pakistan Direktörü Reed Aeschliman anlaşmayı imzaladı.

Anlaşma kapsamında USAID, 5 yıllık süre kapsamında Pakistan'a 445,6 milyon dolarlık sosyoekonomik kalkınma desteği verecek.
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