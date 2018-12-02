ABD'den "Münbiç'te ortak devriye" paylaşımı

ABD, Türkiye ile beraber Münbiç'te devam eden ortak devriye faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

ABD ve Türk Silahlı Kuvvetleri müşterek devriye faaliyetlerinden birini daha tamamlayarak Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri’nin bütünleyici bir parçası olmaya devam ediyor.