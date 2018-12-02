ABD'den "Münbiç'te ortak devriye" paylaşımı
ABD Büyükelçiliği Türkiye ile Münbiç'te devam eden ortak devriyelerle ilgili bir mesaj yayınladı.02 Aralık 2018 Pazar 13:34
ABD, Türkiye ile beraber Münbiç'te devam eden ortak devriye faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.
ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
ABD ve Türk Silahlı Kuvvetleri müşterek devriye faaliyetlerinden birini daha tamamlayarak Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri’nin bütünleyici bir parçası olmaya devam ediyor.
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