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Dünya ABD'den milyar dolarlık yardım paketi
Dünya

ABD'den milyar dolarlık yardım paketi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna için 33 milyar dolar olarak talep ettiği ve Temsilciler Meclisinin 40 milyar dolara çıkardığı yardım paketi onaylandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 21:11:00 -
ABD'den milyar dolarlık yardım paketi

ABD'de Senato Genel Kurulu, Joe Biden'ın 29 Nisan'da Kongre'ye 33 milyar dolar olarak sunduğu ve Temsilciler Meclisinde 40 milyar dolara çıkarılan yardım paketini oyladı.

Paket, 11 senatörün "hayır" oyuna karşı 86 senatörün "evet" oyunu ile kabul edildi. Oylamada 3 senatör oy kullanmadı.

Biden'ın onayı gerekiyor

Temsilciler Meclisi 10 Mayıs'ta, Biden'ın 33 milyar dolarlık yardım talebini 40 milyar dolara yükselterek onaylamıştı.

Paketin resmileşmesi için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayı gerekiyor.

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