0553 313 94 23

ABD'den küstah Venezuela hamlesi!

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'da yaşanan olaylara ilişkin BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yaptı.

24 Ocak 2019 Perşembe 21:47
ABD'den küstah Venezuela hamlesi!

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyini cumartesi günü yerel saat ile 09:00'da toplantıya çağırdığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da toplantıya katılması bekleniyor.

Venezuela'da dün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Latin Amerika ülkeleri tanımıştı

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkile

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 21:47
  1. Maduro Filistin
  2. Venezuela
  3. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere'den Juan Guaido'ya destek
    1. İngiltere'den Juan Guaido'ya destek
    2. Aydın Örs'ten Banvit Basketbol..
    3. Fenerbahçe'de büyük hüsran! Kupaya..
    4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir..
    5. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu..
    6. 2019 yılında emzirme ödeneği ve cenaze..
    7. Spiralle açılmaya çalışılan fünye dolu..
    8. Uğur Mumcu ölümünün 26'ıncı yılında..
    9. RSV Virüsü nedir? RSV virüsü kimleri..
    10. Ne mesaj verdi? 'Merkez kaç' ifadesini..
    11. Nöroloji nedir? Nöroloji bölümü..
    12. Buzdolabını doğru kullanıyor musunuz?
    13. 2019 Malulen emeklilik (malullük)..
    14. Dünya devinden flaş hamle! Türk..
    15. Okkan'ın şehit edilişinin 18. yılı
    16. Kahramanmaraş'ta köpeğin saldırdığı..
    17. Boğmaca nedir? Boğmaca hastalığının..
    18. EGM 1500 trafik polisi alımı |Trafik..
    19. Quaresma, çocuklarının hasretine..
    20. Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Ligi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!