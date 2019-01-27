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ABD'den küstah tehdit: Guaido'ya bir şey olursa sizi vururuz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'da yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD diplomatlarına ya da Venezüella demokratik lideri Juan Guaido'ya yönelik herhangi bir saldırıya 'ciddi bir karşılık' verilecek" dedi.

27 Ocak 2019 Pazar 22:42
ABD'den küstah tehdit: Guaido'ya bir şey olursa sizi vururuz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD diplomatlarına ya da Venezüella demokratik lideri Juan Guaido'ya yönelik herhangi bir saldırıya 'ciddi bir karşılık' verilecek" dedi.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Dışişleri Bakanlığı'na iki ülkenin, karşılıklı ilişkilerinin yürütülmesi için 30 gün içinde 'idari ofisler' açılması için talimat vermesinin ardından, ABD'den 'herhangi bir saldırıya ciddi bir karşılık verme' tehdidi geldi.

"Karşılık verilecek"

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "ABD diplomatik personeline, Venezüella'nın demokratik lideri Juan Guaido'ya ya da Ulusal Meclisi'ne yönelik herhangi bir saldırı ya da gözdağı verilmesi durumunda, buna 'ciddi bir karşılık' verilecek" ifadelerini kullandı.

​Her iki ülkenin 30 gün içinde uzlaşıya varamaması durumunda ise geri kalan diplomatik personelin ülkeyi terk etmesinin ve temsilciliklerin kapatılmasının gerekeceği belirtilimişti.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 22:42
  1. ABD
  2. Venezuela

YORUM YAZ

  • HanxoHanxo20 dk önce
    iskenceci tecavüzcü dönme ve pedofil abd. sapik zihniyitenizi alin kendinize ve size kölelik yapan ab ülkelerine empoze edin. alayiniz igrenc sürüngenlersiniz
  • AKIN YILMAZAKIN YILMAZ23 dk önce
    amerikanın başına gelecek bir bela varda inşallah kendi içlerinde bulurlar belasını

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