ABD'den İran ile kriz çıkaracak petrol hamlesi: 6 şirkete yaptırım uygulandı! BAE merkezli şirket var! Açıklandı

ABD, İran petrolünün satışı ve sevkiyatını yapan 6 şirkete yaptırım uyguladı. Sevkiyatı yapan şirketlere ait bazı gemilerin de yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.

Askeri alanda sık sık gerilim yaşayan ABD ile İran petrol krizi yaşıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran petrolü ve petrokimya ürünlerinin sevkiyatı veya satışını yapan 6 şirkete yaptırım uyguladığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaptırım uygulanan şirketler arasında bir Vietnam merkezli, iki Çin merkezli, iki İran merkezli şirketin yanı sıra bir de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli şirket bulunduğu belirtildi. Bu şirketlere ait 20 geminin de yaptırım kapsamına alındığı ifade edildi.

YAPTIRIMA DEVAM KARARI

Yaptırım uygulanan şirketler ve kullanımı engellenen gemilerle ilişkili olan herkese yaptırım uygulanabileceği belirtilen açıklamada, bu şirketlerin ABD'de bulunan ve ABD'li kişilerin kontrolünde olan tüm mülklerinin, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisine (OFAC) bildirilmesi gerektiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, yaptığı açıklamada, "ABD, İran'ın enerji ihracatını önemli ölçüde azaltmada kararlı. tgrt habere göre: İran'ın petrol ve petrokimya ticaretini kolaylaştıranlara da yaptırım uygulamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Blinken, "Bu karar, bizim İran'a yaptırım uygulama çabalarımızı güçlendiriyor. Yaptırımlarımızı aşmaya çalışanlara karşı harekete geçmekten çekinmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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9 ŞİRKET LİSTEYE ALINMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığı, 10 Şubat'ta İran petrolünün ve petrokimya ürünlerinin üretimi, satışı ve sevkiyatında önemli bir rol oynayan 9 şirketi yaptırım listesine eklediğini açıklamıştı.



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