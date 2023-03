Ruslar stresli ve yorgun! Rusya'dan Arjantin'e 'doğum turizmi': Anketteki karara göre yüzde 35'lik kesim yalnız

ABD'de düzenlenen bir anket, halk nezdinde Ukrayna'ya yapılan yardımlara desteğin düşmeye başladığına işaret ediyor. Konuyu haberleştiren New York Times gazetesi senatoda da Kiev'e sağlanan destekler konusunda görüş ayrılığı bulunduğuna dikkat çekti.



Gazete ABD yönetiminin "on milyarlarca doların ülke dışına gönderilmesinden" dolayı seçmenlerde ve kongre üyelerinde bir "Ukrayna yorgunluğu" başgöstermesininden endişe ettiklerini yazıyor.



Associated Press - NORC anketine göre Ukrayna'ya yapılan yardımlara toplumsal destek geçtiğimiz yıl mayıs ayında yüzde 60 seviyesindeyken şu anda yüzde 48'e gerilemiş durumda. Amerika'nın Ukrayna'ya "gereğinden fazla yardım ettiğini" düşünenlerin oranı ise yüzde 7'den 26'ya yükseldi.



Fox televizyonunun anketi ise Kiev ziyareti sonrasında Başkan Joe Biden'ın görev onayının ağustosta ölçülen yüzde 40'tan yüzde 48'e yükseldiğini gösteriyor.



New York Times ABD'de yaklaşan seçimlerin de Ukrayna'ya verilen destek konusunda yorgunluk hissini arttırabileceğini yazıyor.

Öte yandan Rusya’da savaştan kaçan sivillerin en çok tercih ettiği ülkelerden biri de Arjantin. Özellikle hamile olan Ruslar, çocuklarını Arjantin’de doğurarak hem ülkede kalmayı hem de çocuklarına Arjantin pasaportu almayı garantiliyor. Birçok Rus için ise Arjantin, savaştan ve ayrımcılıktan uzak yeni bir ev kurma fırsatı demek. Savaş ve ekonomik burhandan kaçan Ruslar, Güney Amerika ülkesi Arjantin'e sığınıyor.

Özellikle gebeliklerinin son dönemlerindeki varlıklı Rusların Arjantin uçuşlarında görülmesi, "doğum turizmi" ağını ortaya koydu. Hamilelerin buraya gelme sebebi, çocuklarını Arjantin'de doğurarak 171 ülkeye vizesiz giriş hakkı tanıyan Arjantin pasaportu almalarını sağlamak.

İlk olarak Arjantin basınında bir uçakta 30'dan fazla gebe Rus kadının Buenos Aires’e gittiğinin görülmesiyle dikkat çekilen "doğum turizmi"nin ardında birçok sebep var.

cnnturk'e göre: Rus siviller, kaçmak için göç yasalarının esnek olduğu Arjantin’i tercih ediyor. Arjantinli yetkililere göre işgalin başından bu yana ülkeye gelen 20 bini aşkın Rusun yarısından fazlası, ülkeyi terk etti.

Ancak kalıcı olarak Arjantin’e yerleşenler de var. Bir kişi şu açıklamayı yaptı:

“Evimiz dediğimi her şeyi hızla kaybettik. Arjantin bize iyi yasaları ve bebeğimize verdiği belgelerle çok iyi davrandı. Ben gerçek bir Arjantinli olmak istiyorum. Pasaportları alıp başka yere gitmeyeceğiz yani.”

Hamileler çocuklarını düşünürken, seferberlik kapsamına giren erkeklerse cepheye sürülmemek için Arjantin’de yeni bir hayat kurmayı tercih ediyor.

Rusya’ya dönmeyeceğini açıklayan bir kişi, “Matematik biliyorum, programcıyım. Hükümet benim hünerlerimi savaş için kullanabilir. Bunu istemiyorum bu yüzden kesinlikle Rusya'ya dönmeyeceğim.” dedi. İnsan kaynakları servisi Rabota.ru'nun SberSağlık ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ankete katılan Rusya vatandaşlarının büyük bölümü iş yerine orta derece ya da yüksek stresten mustarip olduğunu beyan etti. Katılımcıların yüzde 30'u yaşadıkları strese 5 üzerinden 4 puan verirken, yüzde 29'luk bir kesim 3 puan verdi.



Stres kaynağı olarak yorgunluğa işaret eden katılımcıların oranı yüzde 36. En sık rastlanan ikinci stres kaynağı yüzde 26'lık payla iş için gereken kaynaklara sahip olmamak. Yüzde 25'lik bir grup da iş yükünden şikayetçi.



Ankette katılımcılara stresle baş etmek için hangi yöntemlere başvurdukları da soruldu. Yüzde 37'nin cevabı doğada yürüyüş yapmak ve temiz hava almak oldu. Birden fazla yanıtın seçilebildiği ankette yüzde 35'lik kesim "yalnız kalmak" suretiyle stresle başa çıkmaya çalıştığını beyan etti. Stresle "aile ve çocuklarla daha fazla vakit geçirerek" mücadele ettiklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 22.