27 yıllık dev çalışma tamamlandı! Felci bitiren kritik besin rakiplerini geride bıraktı: Ezberler bozuluyor, duyurdular!

Prof. İbrahim Saraçoğlu kanseri bitiren mucizevi besini açıkladı. Tam bir Omega-3 deposu. Balıktan 7 bin kat daha fazla omega yağ asitleri barındırıyor. Kanser riskini yüzde 1'e kadar düşürüyor. Bunu yiyen hasta olmayı unutuyor. Bakın İbrahim Saraçoğlu'nun ısrarla tavsiye ettiği kanseri bitiren o besin neymiş?

Öte yandan Amerikan Kalp Derneği tarafından açıklanan yeni bulgularda, çok bitkisel bazlı yağ yiyenlerin, az yiyenlere kıyasla felç geçirme olasılığının yüzde 12 daha az olduğu belirtildi. Yüksek düzeyde hayvansal kaynaklı doymuş yağ tüketen kişilerin, az tüketenlere göre felç geçirme olasılığının yüzde 16 daha fazla olduğu da aktarıldı. Harvard'dan çalışmanın baş yazarı Fenglei Wang, "Yağın türü kullanılan toplam yağdan daha önemli" dedi.

27 yıl boyunca incelendi

Dr. Frank Hu ise "Kırmızı ve işlenmiş et tüketiminde ılımlı bir azalma, toplam ölüm oranını yüzde 13, kalp hastalığı ölümlerini yüzde 14 azaltabilir" dedi. 27 yıllık sağlık verilerine dayanarak 120 bin hemşire ve sağlık personelinin incelendiği çalışmada, sıvı bitkisel yağlar, mısır yağı, aspir yağı, ayçiçeği yağı, soya fasulyesi yağı gibi çoklu doymamış yağ asitleri yüksek olan şeyler ve daha sonra tekli doymamış yağ asitleri yüksek olan yağlar incelendi.

Bu besin ile kanser riskini ortadan kaldırın. İbrahim Saraçoğlu üstüne basa basa söyledi. İçeriğinde balıktan 7 bin kat daha fazla omega yağ asitleri barındırıyor. Tüketirken mutlaka bunlara dikkat edin. İşte Prof. İbrahim Saraçoğlu'nun mucizevi besin olarak adlandırdığı kanseri yok eden o besin...

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İLAÇ ÜRETİMLERİNDE BİLE KULLANILIYOR

Akciğer kanseri ile ilgili önemli bilgiler veren Prof. İbrahim Saraçoğlu, omega-3 yağ asidi bakımından balıktan bile zengin olan bu besini anlata anlata bitiremedi. Hem içeriğindeki besinlerle hem de kabuğuyla çok faydalı olduğunu belirten İbrahim Saraçoğlu, bu besinin ilaç üretiminde bile kullanıldığını söyledi.

7 BİN KAT DAHA FAZLA YAĞ ASİDİ BULUNDURUYOR

İbrahim Saraçoğlu'nun öve öve bitiremediği o besin keten tohumu. Mısır ve Asya topraklarından sıklıkla kullanılan keten tohumu yağı balıktakinden 7 bin katı omega-3 yağ asidi bulunduruyor. Aynı zamanda omega-6 ve omega-9 yağ asitlerini barındıran keten tohumu mutlaka soğuk press yöntemi ile çıkarın.

KETEN TOĞUMUNUN FAYDALARI

OMEGA 3 DEPOSUDUR

Keten tohumu, bitki bazlı bir omega 3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) içerir. Dolaşım için faydalı olan bu asidin anti-inflamatuar etkisi bulunur. Yağ asitleri kemik kayıplarına neden olan osteoporoz ile savaşmada ve tip 2 diyabete karşı korumada etkilidir.

İNSANA GÜÇ VERİR

Keten tohumunun 2 çorba kaşığı bile 6 gram lif, 4-5 gram bitkisel proteinin yanı sıra B grubu vitaminler, magnezyum, manganez, fosfor, bakır ve tiamin içerir. Magnezyum uyku ve ruh halini iyileştirirken, manganez kolajen üretimini destekleyerek cilt sağlığı ve kemik sağlığı üzerinde olumlu etki yaratır. Fosfor sayesinde hücrelerin oluşması ve kemiklerin korunması sağlanabilir. Bakır ise enerji ve kolajen üretimini destekler. Ayrıca vücutta oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri için gereklidir. Tiamin, enerji vererek sinir sisteminin korunmasına yardımcı olur.

ANTİOKSİDAN DEPOSU

Polifenol adlı antioksidanlardan zengin olan keten tohumu, bu sayede oksidatif strese karşı kanserden ve kalp hastalıklarından korur. Oksidatif strese maruz kalmamak; erken yaşlanma, Alzheimer ve Parkinson nörodejeneratif hastalıklar riskini düşürür.

KOLESTEROL DÜŞÜRMEDE YARDIMCI OLUR

Keten tohumunda bulunan yağlar kalp sağlığını destekler. Bu yağlar kötü kolesterol (LDL) ve kan basıncını düşürmede, damar sertleşmesini ve felci önlemede etkili olabilir. Bir araştırmaya göre, düzenli olarak keten tohumu tüketmek LDL kolesterolü yüzde 20, toplam kolesterolü yüzde 15 düşürdü.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER

Keten tohumu, hem çözünür hem de çözünmeyen lif içerir. Çözünür lifler, dışkıyı yumuşatır. Böylece bağırsaklarda kolay emilim sağlanmış olur. Çözünmeyen lifler ise atıkların bağırsaklarda kolay hareket etmesini sağlayarak düzenli sindirim için uyarıcı bir rol oynar. Bu iki tip lif, sağlıklı sindirim için birlikte çalışır. Toksinlerin ve fazla yağların vücuttan atılması bu lifler sayesinde olur.

KANSERE KARŞI ZIRH OLUR

Keten tohumu, lignan içeriği sayesinde özellikle meme, kolon ve prostat kanserlerinin tümörlerinin gelişimini engellemede yardımcıdır. Bu bileşiklerin yeni kan damarları oluşturmasını ve büyümesini durdurabilecek gücü vardır. Bir araştırmaya göre, düzenli olarak keten tohumu tüketmenin meme kanseri riskini önlemi oranı yüzde 18’dir.

KETEN TOHUMU NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Keten tohumu toz haline getirildiğinde hava ile teması artacağı için çok hızlı oksitlenir. Bu yüzden bütün olarak tüketilmesi önerilir. Toz formunda tüketilirken mutlaka cam kavanozda saklanmalı ve küçük miktarlarda satın alınmalı, bekletilmeden tüketilmelidir.

Keten tohumu yağı cilde faydaları arasında cildi sıkılaştırması ve sarkmayı önlemesi de yer alır. Kuruyan, kaşınan ve kırmızı renge bürünen cilt ile karakterize bir cilt hastalığı olan egzamanın tedavisine yardımcı olan keten tohumu yağı cildin esnekliğini arttırır.

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