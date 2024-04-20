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Dünya ABD'den 'Irak'a saldırı' açıklaması
Dünya

ABD'den 'Irak'a saldırı' açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-04-20 06:42:00 - 2024-04-20 06:43:40
ABD'den 'Irak'a saldırı' açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ta hava saldırıları yaptıklarına ilişkin haberleri yalanladı.

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD'nin bugün Irak'ta hava saldırıları düzenlediğini iddia eden bazı haberler bulunmaktadır. Bu haberler doğru değildir. ABD bugün Irak'ta herhangi bir hava saldırısı gerçekleştirmemiştir." ifadeleri yer aldı.

Irak'ın Babil vilayetinde Şii milis güçlerden oluşan Haşdi Şabi'ye bağlı karargaha hava saldırısı düzenlenmiş, 7 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili olarak Haşdi Şabi önce "Facebook" hesabından ABD'yi suçlamış, ancak daha sonra yapılan açıklamada patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve olayın perde arkasının araştırıldığı belirtilmişti.

Haşdi Şabi karargahına saldırı! İnceleme başlatıldı
Haşdi Şabi karargahına saldırı! İnceleme başlatıldı

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Haşdi Şabi karargahına saldırı! İnceleme başlatıldı


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