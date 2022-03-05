ABD'den ilginç adım! Sessiz sedasız yaptırım kararını geri çektiler

Rusya Ukrayna savaşı 10'uncu gününde de devam ediyor. Barış ve ateşkes umutlarının şimdilik gerçekleşecek gibi gözükmediği savaşta, Batılı devletlerden Rusya'ya yönelik peş peşe hamleler de geldi. Ukrayna'daki saldırılarını durdurmayan Rusya'ya AB ve ABD'den sert yaptırım kararları açıklanmıştı.

Çok sayıda Rus eliti ve aile üyelerine yaptırım uygulanarak, bu kişilerin belirli mülklerine bloke konularak ve Rus istihbaratının dezenformasyon kaynakları yaptırım listesine alınarak Rusya'nın üzerindeki baskının artırılmasının amaçlandığı yaptırım kararlarında yeni bir gelişme yaşandı.

ABD Hazine Bakanlığı, 3 Rus oligarka yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. Hazine Bakanlığı'nın Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov, Rus iş adamı ve eski Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanı Nikolay Tokarev ile Rus güvenlik şirketi "Wagner"in yöneticisi olduğu iddia edilen Yevgeniy Prigojin'in yaptırım listesine alındığını bildirmesinin ardından yaşanan gelişme büyük yankı uyandırdı.

Usmanov muaf tutuldu

ABD Hazine Bakanlığı'nın, Rus oligarklara ilişkin verdiği yaptırım kararının ardından yayınladıkları yeni bir düzenlemeyle Alişer Usmanov'u yaptırımlardan muaf tuttuğu ortaya çıktı.

Hazine Bakanlığı tarafından 3 Mart tarihinde yayınlanan düzenlemede, Usmanov'un şirketlerinin neredeyse tümüyle yaptırımlardan muaf tutulması kararı verildi.

Usmanov'un şirketlerinin ticari işlemlerine devam etme yetkisinin verildiği karar, Hazine Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlandı. Usmanov'a yönelik kararın, Rus işadamının yürrüttüğü lobicilik faaliyetleri sonucunda verildiği iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü.

Rus kaynaklı Businness FM platformunda, yaptırımların kaldırılmanın arka planındaki nedenler değerlendirildi. Platforma açıklamalarda bulunan uzmanlardan Aleksey Karpenko, Usmanov'un muafiyetinin ABD'li lobicilerle iyi ilişkiler kurması sayesinde gerçekleştiğini düşündüğünü aktardı. Lobicilerin Usmanov'un Kremlin karşıtı bir politika izlediğine ve Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü saldırılarla hiçbir ilgisinin olmadığı yönündeki ikna çabalarının bir sonucu olarak görülen karar, ABD ikiyüzlülüğünü de gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz günlerde de başka bir skandal karar, İngiltere'den gelmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırının ardından 28 Şubat'ta Rusya'daki projelerden çekilme kararı alan Shell'in Rusya'dan varil başına 28,50 dolar indirimle ham petrol satın aldığını açıklaması büyük bir skandal olarak değerlendirilmişti.

Alman makamlar, Usmanov'a ait 600 milyon dolarlık (yaklaşık 8.4 milyar lira) yata el koymuştu. Alman basınında yer alan haberlere göre, Hamburg eyaletinde yetkililer, Usmanov'un 156 metre uzunluğundaki yatına Hamburg Limanı'nda el koymuştu.

Brüt tonaj olarak dünyanın en büyük motorlu yatı kabul edilen söz konusu yat, Ekim 2021'den beri Alman gemi inşaat ve mühendislik şirketi Blohm + Voss'ın tersanesinde bulunuyordu. Haberlerde, Usmanov'un "Dilbar" adlı yatı 2016'da 600 milyon dolara Alman lüks yat üreticisi Lürssen'den satın aldığı ifade edildi.