ABD'den Guaido'ya: Böyle bir yetkin yok!

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkedeki acil insani durumu durdurmak için yabancı bir gücün askeri müdahalesine izin verip vermeyeceklerine yönelik soruya mümkün olan her şeyi yapacakları cevabını verdi.

Dış müdahaleye göz kırptı

Guaido, birçok batı ülkesin tarafından tanınan geçici devlet başkanlığı sıfatı ile ABD ya da başka bir gücün varlığına yeşil ışık yakıp yakmayacağı yönündeki soruya şu cevabı verdi:

"Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu elbette çok polemiğe neden olan bir konu fakat çocukların ölmemesi, insanların hayatlarını kurtarabilmek ve ülkeyi yönetilebilir hale getirip insani duruma müdahale edebilmek için Ulusal Meclisin egemenliğini ve yetkilerimizi kullanarak ne gerekiyorsa onu yapacağız."

"Yetkiniz yok"

Haber7'deki habere göre, Guaido’nun ABD’den gelecek bir askeri müdahaleye yeşil ışık yakması ise ABD’deki muhalifleri kızdırdı. Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna, Twitter üzerinden Guaido’ya şu cevabı verdi:

"Bay Guaido siz kendinizi Venezuela lideri ilan edebilirsiniz, ancak Amerikan müdahalesine izin verme yetkiniz yok. Onu sadece ABD Kongresi yapabilir. Ama yapmayacağız."

"Başkan, bakanlık değil... Sadece kongre"

Khanna daha sonra Baikan Trump ve ekibine de göndermede bulunarak şunları da söyledi:

"ABD'nin başka ülkelerdeki anlaşmazlıkları çözmesi için devreye girmesine sadece Kongre karar verebilir. Sadece kongre… Başkan değil… Savunma Bakanlığı çalışanları değil… Maaşlı lobiciler değil… Sadece Kongre…"